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1 час назад

Британка нашла способ быть счастливой без партнера и обрела спокойствие

Стелла Шмель

47-летняя британка Клэр Кенни много лет ходила на свидания, но в определенный момент просто устала от ощущения себя неполноценным человеком из-за того, что никак не могла найти партнера. Тем не менее, она обнаружила способ, как наполнить свою жизнь событиями и без спутника. Ее рецепт счастья публикует Mirror.

Британка раскрыла свой способ стать счастливой без партнера
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Вместо субботних походов на свидания с партнерами, которых она находила в дейтинговых приложениях, женщина решила проводить время сама с собой. Теперь она устраивает ужины при свечах и покупает цветы, чтобы создать праздник самой себе.

"Я готовлю себе что-нибудь вкусное, смотрю по телевизору то, что мне хочется, а также наслаждаюсь домашним вечером", - рассказала она.

Также Клэр Кенни посоветовала наполнить свою жизнь различными увлечениями.

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С тех пор, как женщина начала планировать свои выходные исходя из собственных интересов, она стала с нетерпением ждать выходных, чтобы насладиться отдыхом в собственном обществе.

Ранее мы писали, что семейный психолог назвала лживых мужчин неподходящими для отношений.

Психология,
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