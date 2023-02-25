3 действенных совета, как лучше справиться со стрессом

Стресс — это естественная часть жизни, но иногда он черезмерен. Продолжительный стресс может легко стать хроническим, а это ведет к заболеванием не только психики. Нервное перенапряжение может стать триггером для развития и заболевания тела. Зачастую страдает ЖКТ и сердечно-сосудистая система. "Рамблер" расскажет, как справиться со стрессом.
В подкасте "Активное согласие" психолог Елена Третьякова дала несколько советов, как прожить тяжелый период с заботой о своей психике.
Часто люди пытаются скрыть свое состояние от других и не проживают эмоции, а дистанцируются от них. К тому же, необходимость выполнять рутинные дела и обязанности часто мешают концентрации на чувствах. Не бойтесь сообщить друзьям и коллегам, что проходите через тяжелый этап. Люди будут рады поддержать вас, дать несколько дней отдыха или уважительно отнесутся к вашему подавленному состоянию. Самое худшее — это делать вид, что ничего не происходит. В таком случае эмоции "застревают" в теле и проблемы возникают уже на другом уровне.
Дайте себе время, чтобы быть слабым и расстроенным. Никому не нравится быть в подавленном состоянии, потому что оно неприятное. Однако, сдерживая эмоции, мы не только вредим себе, но и становимся более раздражительными, быстрее устаем и плохо спим. Здесь можно провести аналогию с больницей — часто, чтобы почувствовать себя лучше, приходится проходить через не самые приятные процедуры. С эмоциями тоже самое — позвольте себе отгоревать несправедливость, прожить утрату или разозлиться на токсичность, когда вы проживете эти эмоции, то ощутите облегчение. Иногда это возможно реализовать за день, но некоторые события, например, расставание с близким человеком могут трогать нас до года.
Часто во время стресса мы начинаем жить немного иначе, например, перестаем следить за питанием, поздно ложимся или начинаем употреблять алкоголь. Прийти в себя поможет банальное следование собственной рутине или создание новой. Например, если вы раньше делали зарядку по утрам, а тут вдруг перестали, постарайтесь вернуть привычку обратно. Если утренний кофе раньше успокаивал, попробуйте пить его, даже если вы находитесь в непривычных условиях. Вы также можете создать новую рутину, например, гулять перед сном или смотреть на звезды. Помогайте организму восстанавливаться и не требуйте от себя невозможного.
Конечно, мы можем забить стресс миллионом дел, но часто это убегание от себя. Попробуйте замедлиться и ответить себе на вопрос, а что сейчас со мной происходит?