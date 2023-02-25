3 действенных совета, как лучше справиться со стрессом

Стресс — это естественная часть жизни, но иногда он черезмерен. Продолжительный стресс может легко стать хроническим, а это ведет к заболеванием не только психики. Нервное перенапряжение может стать триггером для развития и заболевания тела. Зачастую страдает ЖКТ и сердечно-сосудистая система. "Рамблер" расскажет, как справиться со стрессом.

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В подкасте "Активное согласие" психолог Елена Третьякова дала несколько советов, как прожить тяжелый период с заботой о своей психике.

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Делитесь и просите о помощи

Часто люди пытаются скрыть свое состояние от других и не проживают эмоции, а дистанцируются от них. К тому же, необходимость выполнять рутинные дела и обязанности часто мешают концентрации на чувствах. Не бойтесь сообщить друзьям и коллегам, что проходите через тяжелый этап. Люди будут рады поддержать вас, дать несколько дней отдыха или уважительно отнесутся к вашему подавленному состоянию. Самое худшее — это делать вид, что ничего не происходит. В таком случае эмоции "застревают" в теле и проблемы возникают уже на другом уровне.

Проживайте чувства

Дайте себе время, чтобы быть слабым и расстроенным. Никому не нравится быть в подавленном состоянии, потому что оно неприятное. Однако, сдерживая эмоции, мы не только вредим себе, но и становимся более раздражительными, быстрее устаем и плохо спим. Здесь можно провести аналогию с больницей — часто, чтобы почувствовать себя лучше, приходится проходить через не самые приятные процедуры. С эмоциями тоже самое — позвольте себе отгоревать несправедливость, прожить утрату или разозлиться на токсичность, когда вы проживете эти эмоции, то ощутите облегчение. Иногда это возможно реализовать за день, но некоторые события, например, расставание с близким человеком могут трогать нас до года.

Вспомните свою рутину или создайте новую

Часто во время стресса мы начинаем жить немного иначе, например, перестаем следить за питанием, поздно ложимся или начинаем употреблять алкоголь. Прийти в себя поможет банальное следование собственной рутине или создание новой. Например, если вы раньше делали зарядку по утрам, а тут вдруг перестали, постарайтесь вернуть привычку обратно. Если утренний кофе раньше успокаивал, попробуйте пить его, даже если вы находитесь в непривычных условиях. Вы также можете создать новую рутину, например, гулять перед сном или смотреть на звезды. Помогайте организму восстанавливаться и не требуйте от себя невозможного.