Смогут ли женщины соблюсти баланс между семьей и работой

Правительство России утвердило Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023–2030 годы. Среди заявленных в этом программном документе целей — соблюдение гендерного равенства в различных сферах жизни, повышение экономической независимости и общественно-политической активности россиянок, профилактика их социального неблагополучия и сохранение здоровья.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Женские темы, каких бы аспектов жизни они ни касалась, из года в год вызывают множество споров. Слишком уж тонкая грань между эмансипацией под эгидой феминизма и патриархальной ролью хранительницы домашнего очага. Какой образ прекрасной половины человечества привлекательнее сегодня государству и не противоречит ли он интересам общества? Пытаемся балансировать в поисках золотой середины, да не очень получается. А спросите любую работающую маму, легко ли ей совмещать трудовую, общественную деятельность и воспитание ребенка, она заговорит про зависимость от обстоятельств, условий труда и жизни вообще. Пошутит про несовершенство суток, в которых всего 24 часа. Хочется же все успеть — и дома, и на профессиональном поприще. И самый ее больной вопрос: «как?!»

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— В том и проблема современных женщин: им часто приходится выбирать, в пользу чего отдать больше сил, на чем сосредоточиться, — считает социолог Алексей Егоров. — Занятая работой будет переживать, что пренебрегает материнским долгом. А занимающаяся исключительно воспитанием ребенка рискует потерять в глазах окружающих авторитетность, социальную значимость. Многое в решении этой сложной задачи зависит от государства, его помощи и поддержки. Власть свою позицию, основанную на принципе равных прав и свобод, определило в том числе и в новой Национальной стратегии действий в интересах женщин. Но разобщенность взглядов как среди экспертов, так и общества в целом неизбежно затрудняет ее реализацию. А женщина продолжает оставаться заложницей самых разных стереотипов и навешанных ярлыков. Вот от них пора избавляться, чтобы право каждого гражданина страны было на деле подкреплено не только предоставляемыми властью возможностями, но и свободой выбора, не зависимой от мнения окружающих.

Время действий

Новая Стратегия действий в интересах женщин — продолжение первого аналогичного программного документа, принятого в 2017 году, сроки реализации которого закончились. По словам председателя Евразийского женского форума Галины Кареловой, предыдущая программа создала прочный фундамент для улучшения положения женщин в стране. «За годы реализации стратегии были разработаны и интегрированы различные механизмы и меры поддержки, которые позволили женщинам совмещать работу и семейные обязанности, участвовать в общественной жизни и социальных проектах», — отметила сенатор.

По цифрам — все равномерно. Более половины населения страны — это женщины. Среди граждан, имеющих высшее образование, — 55 процентов представительниц прекрасного пола, среди безработных их практически половина, самозанятых и руководителей в высших эшелонах власти женщин по 40 процентов, а доля женского предпринимательства в социальной сфере уже достигла 90 процентов. В стратегии указывается, что в целом россиянки ориентированы на полную занятость, карьерный рост в сочетании с семейными обязанностями». При этом объем поддержки семей с детьми за последние пять лет вырос почти в 10 раз. Как отметила Галина Карелова, удалось сократить список запрещенных для женщин профессий более чем в четыре раза, создать удобные и современные образовательные программы, позволяющие женщинам повышать свой уровень компетенций в удобном формате, и многое другое.

Однако, судя по приведенным в новом документе данным, успехи хоть и есть, но проблемы остались все те же. Сохраняются барьеры при приеме на работу, по версии авторов стратегии — из-за «стереотипных представлений общества о социальных ролях мужчин и женщин». Так, по данным Росстата, работающие женщины тратят на ведение домашнего хозяйства в 2,5 раза больше времени, нежели мужчины. «Это и создает трудности в совмещении женщинами семейных обязанностей и трудовой деятельности», — говорится в стратегии. И разрыв в размерах зарплат мужчин и женщин не меняется, оставаясь на уровне 28 процентов. Социальное неблагополучие, домашнее насилие, сексуальные домогательства на работе, охрана здоровья — эти и многие другие острые темы тоже не перестали быть актуальны. На их преодоление и направлены цели новой Национальной стратегии, которую планируется реализовать с учетом опыта предыдущей программы, нынешних экономических, политических и социальных реалий.

Конфликт интересов

Как справедливо отметила на заседании Координационного совета председатель Союза женщин России Екатерина Лахова, «хотелось бы, чтобы Национальная стратегия была понятна всем женщинам, независимо от того, где они проживают: от Калининграда до Камчатки, а главное — мы могли бы ее использовать». Действительно, то, что государство намерено всерьез решать проблему гендерной сегрегации, всячески повышая конкурентоспособность женщин, очевидно. На вопрос «как» Стратегия действий отвечает десятью направлениями, главное из которых касается положения женщин на рынке труда. «Стеклянный потолок», то есть барьер в продвижении по службе, как и «липкий пол», мешающий женщинам занять лидирующие позиции, — не просто метафоры, а вполне реальные преграды, устранить которые, дабы добиться равенства прав и свобод, необходимо. И приоритеты в документе расставлены четко: создание условий — для получения образования, сохранения здоровья, продвижения женского лидерства, профилактика социального неблагополучия и многое другое, включая «обеспечение баланса дом, семья — работа». И если к основным аспектам стратегии у экспертов претензий нет: ну, чего спорить против очевидного факта, что право каждого гражданина страны на образование и участие в общественно-политической жизни закреплено в Конституции. Смущают детали. Например, обозначенная красной строкой задача «сформировать у женщин мотивацию к овладению техническими и технологическими профессиями». Комментируя этот посыл, кандидат экономических наук, декан факультета «Цифровая экономика и массовые коммуникации» Московского технического университета связи и информатики Сергей Гатауллин считает, что сохранение разрыва между оплатой труда женщин и мужчин в пользу последних не способствует развитию отечественной цифровой экономики и не соответствует задачам национального развития.

— Что касается формирования интереса у женщин к инженерным и техническим специальностям, то в этом нет необходимости — он есть, и значительный, — говорит эксперт. — По данным рекрутинговых агентств, немногим менее половины соискателей женского пола готовы рассмотреть трудоустройство на вакансии, связанные с ИT-технологиями. А вот создать необходимые комфортные условия работы для женщин, занятых на работах, требующих специальных навыков и подготовки, — это комплексная задача для бизнеса и государства.

Острую дискуссию вызвал и вопрос, надо ли вообще активно втягивать женщин в производственные и общественно-политические процессы, учитывая не слишком оптимистичную, мягко говоря, демографическую ситуацию в стране. Так, руководитель общественного движения «Отцовский контроль» Демид Корнев считает, что «акцентирование внимания женщин на карьерную составляющую жизни, при игнорировании семейной, лишь уводит женщин от самореализации как жены и матери». Согласна с ним и политолог Айта Лузгина:

— Поддержка женщин-предпринимателей, уравнение в правах позволит повысить интерес к продвижению по карьерной лестнице, — комментирует она. — Но карьерные стремления — одна из основных проблем, которая делает здоровых женщин «неспособными» к деторождению, поскольку женщины, которые уделяют большое внимание карьере, откладывают беременность и роды на более поздний срок.

По мнению кандидата экономических наук, советника Российской академии естественных наук Натальи Кауровой, в выборе приоритетов стоит больше доверять самим женщинам.

— А складывается впечатление, что с одной стороны законодателю стало важным обратить внимание на то, что происходит в женской половине человечества, а с другой стороны решить за нее, что для нее важно. Женщины — самый быстро адаптирующийся класс, наиболее вовлеченный в социальное благополучие и повышение качества жизни наименее защищенных слоев населения. Но если возложить на женские плечи ответственность за рост экономики, еще больше вовлекая их в производственный цикл, это повлечет за собой стратегические риски сокращения населения. В долгосрочном плане — это проигрыш для национальных интересов России.

Золотая середина

Образ «босая, беременная, всегда на кухне» — давно канул в Лету. И, как утверждают социологи, именно сложные, кризисные ситуации становятся предпосылкой для взлета женского лидерства в нашей стране.

— Вспомните, лихие девяностые, — говорит социолог Алексей Егоров. — В тот период радикальных перемен на амбразуру первыми бросились женщины — почти инстинктивно стремящиеся во что бы то ни стало обеспечить, защитить от безденежья свои семьи. Да и сегодня, по статистике, новые знания и умения на различных курсах переквалификации в абсолютном большинстве приобретают именно они. Но должны ли россиянки бороться с мужчинами за право первенства по всем фронтам — вопрос сложный. И прежде всего если уж стратегия заявляется как документ «в интересах женщин», конечно, стоит спросить у них, в чем же заключаются их жизненные приоритеты.

Кстати, спросили. По данным опроса, проведенного в прошлом году Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), главным слагаемым женского счастья россиянки в первую очередь называют семью. И лишь каждая десятая видит женское счастье в самореализации. 92 процента представительниц прекрасного пола заявляют, что они чувствуют себя скорее и абсолютно счастливыми в материнстве. Карьерный рост, материальное благополучие — все это тоже важно современным женщинам, но по степени значимости эти пункты оказались далеко не на первом месте.

— Говоря о конфликте интересов между работой и домашними делами, нельзя забывать, что семью создают двое, — говорит семейный психолог Людмила Федотова. — Почему же, когда нужно чем-то жертвовать, речь заходит о женщине? С другой стороны, в последнее время наметилась тенденция: некоторые эксперты утверждают, что отцы чуть ли не больше матерей уделяют внимание воспитанию детей. Сейчас много говорят, что институт семьи в опасности. Так, может, именно потому, что нас кидает из крайности в крайность: от домостроевских укладов к новомодным формам? Да, есть семьи, где отцы сидят с детьми, занимаются домашним хозяйством, а женщины работают. Значит, решили, что им так удобнее распределить обязанности. И таких семей с каждым годом становится больше. Но это не значит, что подобную практику нужно внедрять повсеместно, потому что нет единого для всех рецепта семейного счастья. Многие молодые супруги стараются поровну разделить обязанности, подстраивают рабочие графики так, чтобы присматривать за малышами по очереди, а выходные проводить всем вместе. Не это ли та самая золотая середина, о которой так много спорят? Не говоря о том, что в воспитании ребенка не может и не должно быть соперничества. Доказано, что подходы к воспитанию у мужчин и женщин различаются, не исключая, а обоюдно дополняя развитие подрастающего чада. Поэтому очень важно поддерживать тенденцию к равноправию и в семейных отношениях.

Согласно данным ВЦИОМа, 44 процента россиян уверены, что детьми должны заниматься оба родителя. А взять отпуск по уходу за ребенком вместо жены согласились бы 43 процента российских мужчин, сообщил на днях сервис по трудоустройству SuperJob.

— Договариваться, как все успеть, должны двое, муж и жена, — считает эксперт. И если им это удастся, разберутся, как на основе семейных традиций, поддержать очаг, воспитать детей и сохранить любовь. Думаю, тогда и на рабочем месте не будет проблем с неравенством. Когда трудно, поддержит государство. И, возможно, что-то в стратегии забыли учесть, не предусмотрели. Но на то ведь и общество, чтобы признав за женщиной право все успевать, без ущерба для здоровья, заботы о детях, семьи и профессиональных стремлений, помочь ей в этом, а не ставить перед дилеммой тяжелого выбора.

Положительный опыт столицы полезен регионам

Ольга Ярославская, уполномоченный по правам ребенка в городе Москве:

— Национальная стратегия действий в интересах женщин, рассчитанная до 2030 года, — это документ, появление которого давно назрело. Если говорить о том, не помешает ли карьера самоопределению женщины в семье, то я считаю, что интеллектуальное развитие прекрасной половины человечества — ее финансовая грамотность, правовые знания показывают, что она может успевать все: и работать, и воспитывать детей, и сохранять семью, и продолжать саморазвитие. Московская система социальной поддержки — детские сады, школы, учреждения дополнительного образования, поликлиники, отличная культурная инфраструктура, развитие транспорта — все это позволяет женщине планировать успешную работу, рождение и воспитание детей, свой отдых.

К сожалению, зачастую пока сохраняется разрыв в заработной плате у мужчин и женщин, находящихся на одних и тех же рабочих позициях. Но это больше касается бизнеса, в государственной и бюджетной сфере таких различий нет. Также бывают случаи, когда незамужнюю и бездетную молодую девушку не хотят принимать на работу из-за того, что она может быстро выйти замуж, забеременеть и надолго уйти в декрет. С такой практикой, конечно, нужно бороться. Я часто общаюсь с молодежью и вижу, что у многих из них нарушено понимание, что такое полная семья, настоящая любовь и зачем она нужна.