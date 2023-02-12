Как бардак влияет на психику

У каждого человека свои понятия о чистоте, и это совершенно нормально — кто-то любит, чтобы ни пылинки не было, а кому-то комфортнее находиться в творческом сумбуре. Но у каждого типа людей есть свои критерии беспорядка, и они сильно влияют на психику, вызывая тревожность, стресс и прочие популярные признаки депрессии. А как именно — рассказала психолог Шерри Бург Картер.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Беспорядок — это нарушение установленных правил, какими бы они ни были, поэтому мозг воспринимает их как красный флаг. Но почему? Оказывается, наличие мусора и хлама раздражает нервную систему большим количеством импульсов — слишком много деталей, слишком много запахов. И в итоге мозг не отдыхает (даже когда мог бы) и физически, и психически.

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Бардак постоянно перетягивает наше внимание на себя, мешая творчеству, продуктивной работе и отвлекая от дел, которым конца и края нет. Как и свалка — в голове постоянно крутятся мысли, когда же это всё убрать, а сколько времени потребуется, а где же его взять и так далее. К тому же постоянно возникает ощущение, будто что-то недоделано. А ещё хлам отнимает дополнительное время, когда нужно срочно найти ключи или тот самый стикер с напоминанием, который лежит вот здесь, я точно помню...

Стоит ли напоминать о том чувстве неловкости и смущения, когда кто-то внезапно заходит домой или в офис и видит этот бардак? Думаем, не стоит... Но даже когда никого нет, многим становится подсознательно стыдно при взгляде на собственные авгиевы конюшни.

Но, к счастью, с этими причинами тревоги можно бороться, причём успешно. Можно начать с маленького клочка комнаты и разгрести его. Сил это требует немного, зато потом становится приятно при виде проделанной работы. Но если есть возможность, хорошо бы привлечь на помощь окружающих, например членов семьи, и начать с общих комнат. Так дело точно пойдёт пободрее.

Часто используемые предметы и всякие расходники хорошо бы хранить отдельно и следить за порядком в этой зоне, чтобы бардак не так сильно влиял на повседневную жизнь. К тому же их лучше держать не на открытых полках, а на закрытых, и можно обустроить даже системы хранения с органайзерами. А ещё плюс шкафов — даже если там заведётся хлам, дверки надёжно его прикроют, спасая ваши нервишки...

Прошерстите вещи — ненужный хлам можно спокойно выбросить, а вещи, которые требуются редко или дороги как память, лучше сложить в коробки и закинуть на антресоли, в кладовку или гараж. Главное: достали, воспользовались — верните эту вещь на место в коробку, чтобы не разводить заново свинарник.

Огромный бардак визуально создаёт бумага: чеки, листовки, газеты и прочие счета. Их лучше разобрать в первую очередь, и тогда свалка как будто сдуется и дышать станет легче. Ещё нужно убираться на рабочем месте в конце каждого дня. Во время работы там появляются чашки и упаковки из-под снеков, всякие бумажки и прочие безделушки, однако потом лучше всё привести в порядок. Вечером это придаст ощущение завершения, а утром будет приятно прийти на чистенькое место.

А ещё психолог советует делать уборку весело — под любимые песни или шоу, аудиокниги или подкасты. Главное — чтобы они не отвлекали.