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1 час назад

Психолог Долгов объяснил, почему красивые женщины чаще одиноки

Катерина Саломе

Красота не дает гарантии встретить настоящую любовь и построить крепкие отношения. При этом чаще именно привлекательные женщины остаются одинокими. Природу этого феномена в своем Telegram-канале раскрыл кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов.

Психолог объяснил, почему красивые женщины чаще одиноки
Фото: UnsplashUnsplash

Эксперт утверждает, что, чем эффектнее женщина, тем страшнее мужчине с ней заговорить. Представители сильного пола зачастую крайне неуверены в себе, поэтому они боятся быть отвергнутыми, заявил он.

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Увидев красивую женщину, мужчина может заведомо решить, что у него нет шансов, и не проявить инициативу. «А с теми, кто по их мнению, попроще ведет себя, шансы есть», — написал психолог.

Ранее мы писали о том, что сексолог объяснил влечение молодых мужчин к зрелым женщинам.

Психология,Денис Долгов,
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