Психолог объяснил, почему красивые женщины чаще одиноки

Красота не дает гарантии встретить настоящую любовь и построить крепкие отношения. При этом чаще именно привлекательные женщины остаются одинокими. Природу этого феномена в своем Telegram-канале раскрыл кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов.

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Эксперт утверждает, что, чем эффектнее женщина, тем страшнее мужчине с ней заговорить. Представители сильного пола зачастую крайне неуверены в себе, поэтому они боятся быть отвергнутыми, заявил он.

Увидев красивую женщину, мужчина может заведомо решить, что у него нет шансов, и не проявить инициативу. «А с теми, кто по их мнению, попроще ведет себя, шансы есть», — написал психолог.