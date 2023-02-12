Стало известно, как человек влюбляется в ту или иную песню с первой ноты

По результатам недавнего эксперимента, который был проведён Нью-Йоркским университетом, стало известно о том, что люди могут полюбить или не полюбить определённую композицию, даже не дослушивая её до конца, об этом информирует Armenia News.

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Участникам исследования дали послушать более 250 песен, которые отличаются по жанру, ритму и манере исполнения, а также отрывки длительностью несколько секунд. Выяснилось, что музыкальные предпочтения необязательно связны с восприятием музыки. Слушатели могут полюбить песню благодаря общей атмосфере, которая может передаваться всего по нескольким нотам.