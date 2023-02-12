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1 час назад

Стало известно, как человек влюбляется в ту или иную песню с первой ноты

FBM.ru

По результатам недавнего эксперимента, который был проведён Нью-Йоркским университетом, стало известно о том, что люди могут полюбить или не полюбить определённую композицию, даже не дослушивая её до конца, об этом информирует Armenia News.

Стало известно, как человек влюбляется в ту или иную песню с первой ноты
Фото: FBMFBM

Участникам исследования дали послушать более 250 песен, которые отличаются по жанру, ритму и манере исполнения, а также отрывки длительностью несколько секунд. Выяснилось, что музыкальные предпочтения необязательно связны с восприятием музыки. Слушатели могут полюбить песню благодаря общей атмосфере, которая может передаваться всего по нескольким нотам.

Данное открытие может иметь широкие последствия для понимания того, какие свойства композиций вызывают определенные эмоции у слушателей. Тот факт, что короткого отрывка достаточно, чтобы нам понять, понравится это или нет, свидетельствует о том, что люди больше реагируют на общую атмосферу, которую вызывает у них песня, а не на ее музыкальные ноты как таковые, прокомментировал старший автор эксперимента Паскаль Уоллиш.

Психология,
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