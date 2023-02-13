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1 час назад

Российская блогерша выяснила корни привычки европейцев не снимать дома обувь

Lenta.ru

Российская тревел-блогерша, часто путешествующая по Италии, выяснила у знакомого итальянца, почему в Европе не принято снимать дома уличную обувь. О корнях странной для жителей России привычки она рассказала в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Российская блогерша выяснила корни привычки европейцев не снимать дома обувь
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам собеседника девушки, обычай, который соблюдается до сих пор, имеет многовековую историю — в горных районах Европы полы в домах делали из камня, поэтому ходить по нему с комфортом можно было только в теплой обуви. Привычка дошла до наших дней и прижилась у современных европейцев. Второй причиной стал статус итальянцев как основоположников мировой индустрии моды.

«Красота требует жертв! В Италии всегда и везде надо выглядеть стильно и модно. Представь себе, если бы мы на каждый домашний костюм покупали пару обуви? Это сколько надо денег на пижамы и соответствующие тапочки», — с иронией пояснил знакомый блогерши.

Чистота на европейских улицах была названа третьей причиной, по которой многие жители континента продолжают носить дома уличную обувь. Знакомый россиянки считает, что брусчатка и ухоженные тротуары позволяют не убирать лишний раз в квартирах — также мужчина заверил, что после многочасовых прогулок по городу его кроссовки остаются «как новые».

Ранее в феврале эта же путешественница назвала несколько причин, по которым русским будет трудно жить в Италии. По ее мнению, россиянам будет трудно понять безумную любовь итальянцев к еде. Так, жители Апеннинского полуострова любят много говорить о кухне, часто посещать кафе и рестораны, а также высоко ценят подачу блюд.

Психология,
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