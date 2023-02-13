Блогерша объяснила упорство турок при знакомстве с русскими девушками

Российская тревел-блогерша выяснила, почему турецкие мужчины так упорно и часто пытаются знакомиться с русскими девушками в социальных сетях. Причины она перечислила в личном блоге «Покажи мир. Истории из путешествий» на платформе «Дзен».

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Как уточнила автор блога, информацией с ней поделился отчим подруги, коренной житель Турции. По его словам, для женитьбы турку нужно заработать много денег, чтобы подарить будущей супруге махр — финансовую подушку безопасности в случае развода. Как правило, это золотые украшения, автомобиль или недвижимость. Кроме того, необходимо обеспечить дорогими подарками семью невесты, а также запланировать три свадьбы.

Упорство турок россиянка объяснила их желанием сэкономить. «Минимум свадебные расходы турку обходятся в 30-50 тысяч долларов. Вот и начинают турки искать жен среди иностранок. Женщины и их родственники из других стран не требуют таких дорогих подарков, а свадьбу можно отметить только одну», — отметила россиянка.

Собеседник девушки отметил, что турок также привлекает в русских женщинах трудолюбие и хозяйственность. Он похвастался, что в отличие от его первой супруги-турчанки жена из России всегда готовит ему еду и прибирает в квартире. Бывшая же суженая только «все время болтала с подружками».

Автор блога подытожила, что наиболее легким способом для турок связать жизнь со спутницей из России стали знакомства в социальных сетях. «Но не все хотят жениться на русских. Есть и такие, которые просто хотят развлечься на стороне», — предупредила она.