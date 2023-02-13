Эксперт назвал лучший букет для подарка на 14 февраля

14 февраля празднуется День святого Валентина или День всех влюбленных, в который принято дарить цветы. Какой букет выбрать, чтобы лучше выразить чувства, рассказала «ФедералПресс» президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

В День влюбленных принято дарить красные, алые и бордовые розы, при этом количество цветов не имеет значения. Они символизируют любовь, страсть и красоту. Эта традиция зародилась в Европе, а затем укоренилась в России, говорит Сафронова.

Эксперт предупредила, что к празднику цены на букеты растут, однако можно отдать предпочтение отечественным розам – они уступают размерами Эквадору и Колумбии, но «символ праздника передают».

«Не стоит проявлять чувства только тем, что вы огромную охапку роз подарите своей любимой. Вопрос в том, какие слова вы скажете к этому букету. Даже одна роза в хорошей упаковке может символизировать намного больше, чем 50 роз», – отметила флорист.