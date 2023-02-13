Как стереотипы лишают мужчин праздника

С укрепившимися мифами о 23 февраля стоит бороться ради радости любимых.
Кажется, что может быть спорного в празднике? Но в современном мире даже они иногда вызывают горячие дебаты. Кто-то предпочитает отмечать, другие не вспомнили бы о дате, если бы этот день не был выходным. Особенно много споров вокруг гендерных праздников. 23 февраля давно стал прекрасным поводом поздравить любимых мужчин, но этот праздник год от года обрастает все большим количеством стереотипов, которые мешают сильной половине человечества наслаждаться праздником, а женщин заставляют сомневаться — поздравлять ли?
23 февраля обязательно найдется зануда, который скажет, что это день защитников отечества, а тем, кто не прошел армию нечего к нему примазываться. Может, так говорят жадные женщины, которым не хочется сказать молодым людям теплые пожелания или купить сувенир?
Стоит признать, что праздник из милитаристского давно стал народным, как и многие другие даты, поменял внутреннее наполнение. У каждого рода войск есть свой день, а 23 февраля теперь считается моментом, когда хочется оценить по заслугам всех близких мужчин.
На корпоративах в честь 23 февраля предлагают поиграть в полосу препятствий, примерить форму, а маркетологи сходят с ума: в камуфляж неожиданно «переодеваются» шоколадки, мыло, алкоголь, даже хлеб! Наслаждаться таким праздником мужчине далеко от стиля милитари крайне тяжело.
Развейте этот ореол для близких: напомните, что сила мужчины в ежедневной заботе о семье, уважении к окружающим, целеустремленности, умении иногда быть слабым. Сделайте атмосферу другой и получите удовольствие вместе!
Эти подарки стали настолько стереотипными, что превратились в мемы и постоянные поводы для шуток. Сложно даже придумать более бездушный вариант презента: эти баночки стоят у кассы любого супермаркета, стоят совсем не дорого и не имеют никакого личного подтекста.
Откажитесь от таких подарков. Даже коллегам. За ту же сумму можно приобрести что-то оригинальное: изучите интересы близких, попробуйте выбрать то, что их по-настоящему порадует. А если не хочется ходить по магазинам, приготовьте что-то вкусное: домашние пирожки или торт точно душевнее и приятнее, чем носки и гель для душа.