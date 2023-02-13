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2 часа назад

Психолог Раков перечислил худшие подарки на 23 февраля

Мира Маркина

Совсем скоро в России будут праздновать День защитника Отечества. О подарках, которые оттолкнут мужчину, рассказал в беседе с «Мослентой» сексолог и психолог Павел Раков.

Психолог перечислил худшие подарки на 23 февраля
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В первую очередь эксперт рекомендовал отказаться от покупки носков и трусов в качестве подарка. Это, по мнению психолога, слишком банально.

«Шампуни, гели, дезодоранты, пену для бритья. Дарить такой избитый "намек на помыться" — плохая идея. К тому же у мужчин часто свои предпочтения по запахам и брендам, а в арсенале уже хранится все необходимое», — продолжил рассуждение специалист.

По этой же причине не рекомендуется дарить парфюм. Ведь даже если вы приложите много усилий в попытках подобрать аромат, он может показаться мужчине ужасным и вызывать плохие ассоциации.

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Еще один неуместный презент – это ежедневник. Раков напомнил, что сейчас многие ведут заметки в смартфоне или в облачном хранилище. Такой подарок будет бесполезен.

По словам Ракова, не стоит дарить одежду и обувь. В таких тонких вопросах, как гардероб, можно легко ошибиться с цветом, размером и брендом. И если мужчина наденет презент хотя бы раз – то это лишь для того, чтобы вы не обижались, убежден психолог.

«Помните, что мужчине для искренней радости важен не сам факт подарка, а то, что он выбирался именно для него, любимого, от души», — заключил он.

Ранее «Рамблер» писал, почему, по мнению психологов, красивые женщины часто бывают одиноки.

Психология,
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