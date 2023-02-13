Флорист: букет стоит выбирать исходя из характера той, кому он предназначен

Букет на День всех влюбленных следует выбирать исходя из характера той, кому он предназначен, сообщила в беседе с РИАМО флорист Ксана Тайлер. По ее словам, если у адресата строгий нрав, ей лучше подобрать классические цветы в темных, насыщенных тонах, например, розы или протею красную. Если же у девушки мягкие черты характера, ей подойдут пионы или тюльпаны, имеющие нежный оттенок. Специалист отметила, что цены на букеты в праздничные дни поднимаются несильно, но при желании сэкономить лучше заказать цветы онлайн на заранее указанные дату и время.
«Если бюджет уж сильно ограничен, то можно подарить одну розу или несколько штук, но не нужно дарить их в целлофане. Если все же хочется подарить розу, то лучше это делать без упаковки вообще», — рассказала Тайлер.
Она добавила, что, помимо цветов, для украшения букета можно использовать эвкалипт, сухоцветы, хлопок, ягоды, конфеты, мягкие игрушки, различные надписи и т.д.
Ранее директор по продукту ювелирной компании Sokolov Елена Ракутина рассказала «Газете.Ru», что не стоит дарить на 14 февраля.