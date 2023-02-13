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1 час назад

Флористы назвали среднюю стоимость букета к 14 февраля

Москва24иещё 1

Букет ко Дню святого Валентина в 2023 году обойдется в столице примерно в три-пять тысяч рублей, причем наибольшим спросом в преддверии праздника пользуются именно весенние цветы – тюльпаны, гиацинты, пионы.

Флористы назвали среднюю стоимость букета к 14 февраля
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Об этом Москве 24 рассказали владельцы цветочных магазинов.

Как правило, заказчик приходит и называет бюджет, а флористы уже подстраиваются под стоимость и собирают композицию, отметила предприниматель Яна Летова. Она отметила, что в тренде – немного лохматые, небрежные букеты в нежных оттенках.

В свою очередь, владелица цветочного салона Елена Золотарева тоже считает, что купить красивый букет к празднику можно за три тысячи рублей.

"В эту цену может входить кустовая или одноголовая роза, эустома, маттиола и зелень, например эвкалипт. Клиенты стали реже брать огромные букеты роз, отдавая предпочтение минималистичным вариантам с экзотическими цветами", – сказала она.

По ее словам, по сравнению с прошлым годом цена сильно выросла из-за логистических проблем.

По данным президента Ассоциации российских флористов Валентины Сафроновой, букет из пяти роз будет стоить 1 000–1 500 рублей.

"В среднем стоимость обычной розы – порядка 200 рублей. Букет из пяти роз будет стоить одну тысячу рублей. Если речь идет о букете, который аранжирован добавкой зелени, каких-то аксессуаров и красивой упаковкой, то это будет 1,3–1,5 тысячи", – отметила она.

Психология,Елена Золотарева,
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