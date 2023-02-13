Флористы назвали среднюю стоимость букета к 14 февраля

Букет ко Дню святого Валентина в 2023 году обойдется в столице примерно в три-пять тысяч рублей, причем наибольшим спросом в преддверии праздника пользуются именно весенние цветы – тюльпаны, гиацинты, пионы.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

Об этом Москве 24 рассказали владельцы цветочных магазинов.

Как правило, заказчик приходит и называет бюджет, а флористы уже подстраиваются под стоимость и собирают композицию, отметила предприниматель Яна Летова. Она отметила, что в тренде – немного лохматые, небрежные букеты в нежных оттенках.

В свою очередь, владелица цветочного салона Елена Золотарева тоже считает, что купить красивый букет к празднику можно за три тысячи рублей.

"В эту цену может входить кустовая или одноголовая роза, эустома, маттиола и зелень, например эвкалипт. Клиенты стали реже брать огромные букеты роз, отдавая предпочтение минималистичным вариантам с экзотическими цветами", – сказала она.

По ее словам, по сравнению с прошлым годом цена сильно выросла из-за логистических проблем.

По данным президента Ассоциации российских флористов Валентины Сафроновой, букет из пяти роз будет стоить 1 000–1 500 рублей.