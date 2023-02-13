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1 час назад

Как справиться с тяжелыми воспоминаниями

Нижегородская правда

Каждый человек переживает непростые периоды жизни, воспоминания о которых потом хочется забыть. Однако изменить их нельзя, но можно добавить к ним новые детали. Как это сделать, рассказала РИАМО кандидат психологических наук Софья Сулим.

Как справиться с тяжелыми воспоминаниями
Фото: Кадр из фильма "Соблазн"Кадр из фильма "Соблазн"

В первую очередь нужно понимать, справится ли мозг самостоятельно с негативными воспоминаниями, если их хочется забыть.

«У нас есть два вида памяти: оперативная и долговременная. И именно оперативная память может быть забита разными переживаниями, которые человек не осознает, и из-за этого срабатывает механизм забывания. У меня были случаи в практике, когда люди говорили, что не помнят своего детства. По ходу работы выясняется, что человек в детстве испытывал множество негативных или неприятных ему эмоций, что в буквальном смысле заблокировало эти воспоминания», — рассказывает Софья Сулим.

При этом забыть негативное воспоминание поможет его переживание вновь. Здесь можно воспользоваться специальными техниками — визуализировать событие, перепрожить каждую его деталь. Причем сделать это можно даже под музыку.

Психология,
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