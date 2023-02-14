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1 час назад

Девушка покинула свадьбу подруги после ее внезапной просьбы

Lenta.ru

Пользовательница Reddit с ником Wonderful-Target3072 рассказала на портале, что вместе с бойфрендом покинула свадьбу подруги из-за ее внезапной просьбы. Пост девушки стал популярным, большинство комментаторов встало на ее сторону.

Девушка покинула свадьбу подруги после ее внезапной просьбы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Автор публикации раскрыла, что практически все ее тело покрывает псориаз.

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«Я всегда сильно стесняюсь этого, потому что не могу нанести достаточно косметики, чтобы спрятать пятна псориаза (...), и сколько бы я ни пыталась, это выглядит ужасно, а еще мой доктор рекомендовал не покрывать их косметикой, так как из-за этого состояние кожи ухудшается и она сильнее чешется», — поделилась Wonderful-Target3072.

По словам девушки, перед свадьбой своей подруги она купила платье, значительно закрывающее тело. Пятна, которые не были прикрыты, она попыталась замаскировать с помощью косметики, однако это вызвало неприятные симптомы. В конце концов парень Wonderful-Target3072 рекомендовал ей отказаться от попыток скрыть следы болезни с помощью макияжа, и она согласилась.

Однако в ходе свадьбы подруга подозвала рассказчицу и спросила, не собирается ли она как-то скрыть пятна от псориаза.

«Я немного опешила и объяснила, что не могу этого сделать, так как всю неделю я тестировала консилеры, и они лишь ухудшили все раз в 20. Она ответила, что ей все равно, что это ее свадьба, и она не хочет, чтобы гости задавали вопросы или ощущали дискомфорт во время ужина», — описала Wonderful-Target3072 содержание беседы.

После этого молодой человек рассказчицы вмешался в ситуацию и заявил подруге своей партнерши, что в таком случае они покинут свадьбу. Пара ушла с мероприятия, и после этого подруга Wonderful-Target3072 неоднократно критиковала их решение в разговоре с другими приятелями.

«Псориаз — болезнь, которую ты буквально никак не можешь контролировать», «Твоя подруга на самом деле тебе не подруга. Мой друг с псориазом был на моей свадьбе, и никто по поводу этого ничего не сказал, а мы с мужем были просто счастливы, что он был рядом с нами и разделил нашу радость», — обратились к рассказчице комментаторы на Reddit. Многие из них также выразили одобрение поступкам парня Wonderful-Target3072.

Психология,
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