Девушка покинула свадьбу подруги после ее внезапной просьбы

«Псориаз — болезнь, которую ты буквально никак не можешь контролировать», «Твоя подруга на самом деле тебе не подруга. Мой друг с псориазом был на моей свадьбе, и никто по поводу этого ничего не сказал, а мы с мужем были просто счастливы, что он был рядом с нами и разделил нашу радость», — обратились к рассказчице комментаторы на Reddit. Многие из них также выразили одобрение поступкам парня Wonderful-Target3072.