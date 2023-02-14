Что мешает вам разбогатеть: установки от родителей, снижающие доход

Они не дают получить работу мечты, прибыль или повышение.

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Иногда кажется, вы все делаете правильно, прикладываете столько усилий, но финансовое положение оставляет желать лучшего. Причины могут быть разными, от банального «не повезло» до поведения, мешающего повысить доход. Мы не замечаем сценариев, которые влияют негативно, ведь привыкли к ним с раннего детства.

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«Не высовывайся!»

«Не лезь», «Сиди тихо!» — во многих семьях детей учат быть максимально незаметными. Родители считают, что слишком яркие проявления характера могут привести к неприятностям. Но во взрослой жизни этот сценарий делает человека безынициативным, а значит, незаметным для руководства. Возможно, у вас множество отличных детей, но показать их вы не решаетесь, поэтому премии и рост заработной платы получают другие.

Ничего себе

Еще одна серьезная ошибка родителей: забирать у детей подаренные им деньги. Так ребенок решает, что материальные ценности ему не принадлежат, а значит, нет смысла к ним стремиться. Человек растет с обидой на мир, отбирающий у него неожиданные радости, поэтому не стремится найти работу проще и денежнее.

Богатые несчастны, а честно много не заработаешь

С таким лозунгом выросло почти целое поколение, которое боится денег. Кажется, вот интересная вакансия, опыт подходит, а зарплата выше, чем нынешняя, в пару раз. Но отправлять на нее резюме такой человек не станет, ведь большие деньги в его подсознании ассоциируются с большими проблемами. Так формируется избегающее поведение, при котором подсознательно вы уходите от возможностей серьезного дохода.

Хорошего понемножку

Эта установка тоже формирует страх: если сейчас все хорошо, значит, совсем скоро все изменится и станет сложно, тяжело и плохо. Невероятная тревожность, с которой для человека связаны все его успехи, заставляют избегать их, стремиться не выделяться, бояться ощущения счастья и больших денег.

Деньги меняют людей