Как отметить самый мужской праздник в году

Подарите близким яркие эмоции.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Формальное поздравление и подарок — так многие привыкли отмечать 23 февраля, но этот день может подарить множество ярких эмоций.

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Устройте для любимых мужчин приключение, которое они запомнят надолго.

Зимний пикник

Праздник на природе — всегда отличная идея, даже если за окном лежит снег, а градусник показывает минусовую температуру. Возьмите сэндвичи, сосиски, глинтвейн в термосе и отправляйтесь в парк или ближайший лес. Можете развести костер или просто насладиться горячим напитком на морозном воздухе, покормить птиц и почувствовать в воздухе скорое приближение весны. Правда, далеко от города все же уезжать не стоит: есть риск сильно замерзнуть и подхватить ОРВИ.

Игры

Все мужчины в душе остаются детьми, поэтому обожают игры. Подарите избраннику или друзьям чувство азарта, забронировав лазертаг, пейнтбол или боулинг. Чтобы игра стала еще интереснее, договоритесь о призе, который получит победитель: купите сувенирный кубок, он потешит мужское эго.

Кино

Такой вариант кажется банальным, но можно собраться с друзьями или коллегами и арендовать целый зал в кинотеатре, чтобы не бояться обсуждать фильм, переговариваться и передавать друг другу попкорн. Есть кинозалы с кроватями вместо кресел — отличный способ романтического свидания на 23 февраля. Главное, выберите фильм, который точно понравится обоим.

Немного тропиков

Когда вы устали от зимы, можно на один перенестись в жаркое лето, никуда не уезжая. Для этого достаточно посетить аквапарк: катайтесь с горок, пейте коктейли с зонтиками, плескайтесь в бассейне. Такой праздник станет прекрасной перезарядкой для тех, кто чувствует себя вымотанным и уставшим.

Футбол

Если вы думаете о том, как устроить праздник для коллег, а в вашем городе есть крытый стадион — арендуйте его и организуйте товарищеский матч. А заядлого болельщика пригласите на игру его любимой команды, наденьте шарфы, купите хот-доги и выучите пару кричалок, чтобы по-настоящему погрузиться в атмосферу состязания.

Вечер в отеле