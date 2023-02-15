Названы факторы, которые предшествуют изменам в отношениях

Неверности в романтических отношениях предшествует период, в течение которого благополучие обоих партнеров в отношениях постепенно снижается – исследование психологов Тилбургского университета было опубликовано в журнале Psychological Science.

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Измена – одна из основных причин расставания пар. При изучении отношений обнаруживается, что неверность связана с целым рядом проблем в них. Однако неясно, приводит ли неверность к проблемам в отношениях или это их следствие.

Авторы изучили данные группового анализа интимных отношений и их динамики, собранные с 2008 года. Всего ученые получили данные более 12 тыс. человек.

Авторы отобрали две группы из этого пула участников – выборку партнеров, которые столкнулись с изменой в отношениях, и контрольную выборку.

В первую группу вошли те, кто изменил или пострадал от измены. Контрольная выборка состояла из людей, состоящих в отношениях и не сообщавших о неверности.

Все участники прошли опрос, в котором рассказали об удовлетворенности отношениями, уровне конфликтов в них и самооценке.

Ученые выяснили, что партнеры сообщали о более низких самооценке, удовлетворенности отношениями и близостью, а также о большем количестве конфликтов в отношениях еще до измены.