Чем полезно и опасно одиночество для человека

В День святого Валентина многие люди могут чувствовать себя не в своей тарелке из-за того, что у них нет пары. Считается, что быть в отношениях - значит быть счастливым. Но что об этом говорит наука?

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Несколько десятилетий назад люди часто искали любовь только из-за того, что боялись общественного неодобрения. Но давление общества в этом плане постепенно уменьшалось. Сейчас считается вполне нормальным быть без пары или жить совместно с кем-то без заключения брака.

Видео дня

Более 40% населения Канады одиноки. И количество тех, кто живёт один, всё увеличивается.

Существует несколько стереотипов, связанных с одиночеством. Например, утверждение о том, что одинокие люди обычно несчастны и нездоровы. Это вовсе не так. Как правило, такие люди более общительны, активны и независимы.

Вот в чём заключаются преимущества одиночества.

Увеличение количества социальных связей. Часто социальные связи у одиноких людей - более крепкие и более обширные. Также люди без пары часто являются более социально активными. Брак в этом плане может быть замкнутым. Когда у вас уже есть партнёр, вы с меньшей вероятностью станете искать поддержки либо полезного социального взаимодействия. Улучшение физической формы. Одинокие люди чаще думают о своём физическом здоровье и улучшают его. Известно, что одинокие больше времени, чем люди в браке, тратят на физические упражнения. Поэтому в среднем у них более низкий индекс массы тела. У них также более стабильный уровень общего благополучия, самооценки, удовлетворённостью жизнью по сравнению с парами. Независимость. Обычно одинокие люди более самодостаточны. У них больше шансов на личностный и психологический рост, на развитие.

Но одинокий образ жизни имеет и несколько минусов. Известно, например, что люди в браке живут дольше. Кроме того, научные исследования показывают, что те, у кого плохое физическое, психологическое, эмоциональное здоровье, реже вступают в брак и чаще рано умирают.

Ещё одинокие люди питаются хуже, чем женатые. А ещё у людей, состоящих в браке, лучшие финансовые условия и они меньше склонны к рискованному поведению вроде злоупотребления алкоголем.

В то же время важно отметить, что не все романтические отношения приносят удовлетворение и преимущества. При расставании люди могут испытывать сильный стресс, и это может негативно сказаться на здоровье.

В целом же исследования доказывают одно: наши социальные связи очень важны. От количества и качества отношений (не важно, дружеских, романтических или каких-то других) с другими людьми зависит физическое и психическое здоровье, поведение, риск смерти.