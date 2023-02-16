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2 часа назад

Эффективные способы начать день максимально бодро

Мослента

Эффективные способы начать день максимально бодро перечислила в беседе с «Мослентой» дипломированный психолог, конфликтолог, тренер по самооценке и личностному росту, эксперт в области межличностных коммуникаций Ксения Демина.

Эффективные способы начать день максимально бодро
Фото: МослентаМослента

«Благоприятный эмоциональный настрой и хорошее самочувствие помогают проще и быстрее добиваться поставленных целей. Каждому человеку стоит выбрать "инструменты", помогающие ему начинать день бодро, продуктивно и в хорошем настроении. Однако есть и несколько "универсальных» советов", — отметила эксперт.

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Так, важное значение имеет качественный сон. За день у человека накапливается усталость, организму необходимо время для восстановления сил.

«Уровень вашей энергии напрямую зависит от того, когда вы ложитесь спать и когда встаете. Важно засыпать и просыпаться рано. Тогда вы будете чувствовать себя бодрее и продуктивнее», — заявила Демина.

Психолог посоветовала ежедневно составлять список дел и на первую половину дня ставить «самые сложные» задачи — те, которые давно откладываются на потом.

«Завершая их, вы высвобождаете огромное количество энергии. Когда приходит осознание, что самые трудные и важные дела позади, весь день проходит на подъеме», — объяснила она.

Важное значение имеет также психологическая практика благодарности.

«Если вы в депрессии, апатии, устали от многозадачности, уделите ей утром 10-15 минут. Возьмите листок бумаги и напишите благодарности за вчерашний день, прошлую неделю или всю жизнь. Вспомните сложные ситуации, из которых извлекли уроки, мысленно скажите спасибо своим "учителям"», — предложила собеседница «Мосленты».

Такая практика, по ее словам, позволяет восполнить энергию, так как чувство благодарности «окрыляет и заряжает».

Еще один способ взбодриться с утра — физические практики. Одним людям восполнить ресурс помогает утренняя пробежка, другим — обливание холодной водой. Тут нужно попробовать разные варианты, чтобы найти свой, сказала Демина.

Завершают список духовные практики. По словам специалиста, каждому человеку необходимо хотя бы 30 минут в день оставаться наедине со своими мыслями, при этом они «должны быть чисты и идти от разума, вести к результату в жизни».

«Практикуйте медитацию, если с ее помощью восполняетесь и приобретаете огромный ресурс. Пробуйте разные методики, чтобы понять, какая из них подходит именно вам», — предложила собеседница «Мосленты».

«Помните: на каждом этапе жизни практики могут быть разными. В 18 лет можно бегать и получать удовольствие, в 30 лет — выстраивать график, а в 40 лет — медитировать. Главное — понимать, что дает вам больше энергии в каждый период жизни», — подчеркнула Демина.

Психология,
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