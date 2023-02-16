Психолог, конфликтолог Ксения Демина назвала эффективные способы начать день максимально бодро в беседе с «Мослентой».

По словам специалиста, есть несколько универсальных секретов, которые помогут бодро начинать день.

Так, важно рано засыпать и рано просыпаться - это всегда помогает проводить день продуктивнее и чувствовать себя бодрее с утра.

Кроме того, психолог советует составлять список дел на день и оставлять самые сложные задачи на первую половину дня. Завершая такие дела, которые вы давно откладывали, вы получаете особую энергию, потому что осознаете, что самые трудные и важные задачи уже сделаны — весь остальной день проходит на подъеме.

Кроме того, специалист рекомендовала использовать практику благодарности. Если вы чувствуете апатию, то стоит уделить ей утром 10-15 минут - написать на листе бумаги благодарности за вчерашний день, прошедшую неделю или всю жизнь. Можеет вспомнить трудности, научившие вас чему-то и мысленно поблагодарить "учителей". Это восполнит энергию, потому что чувство благодарности нас окрыляет.

Другой популярный способ взбодриться - физическая активность. Кому-то подходит утренняя пробежка, а кто-то предпочтет контрастный душ.