Лабковский рассказал, что делать, если все стало лень

Подписчица поинтересовалась у известного психолога Михаила Лабковского: что делать, если одолела лень? Мол, не хочется делать даже то, что раньше приносило удовольствие.

Фото: Super.ru Super.ru

«Друзья, вопрос хороший, — начал рассуждать психолог в своем Telegram-канале. — Отчасти потому, что однозначного ответа на него нет, надо исходить из каждого частного случая». Но откуда растут ноги у пресловутой лени, Михаил все же объяснил. Так, есть две ключевые причины.

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Физическая

Дефицит железа, витаминов, кислорода и так далее. И то, что вы считаете ленью, — на самом деле апатия или астения, вызванные нехваткой в организме полезных веществ. Например, железодефицитная анемия вызывает сильнейшую усталость, и вы просто не можете встать с дивана. Поэтому рекомендую сначала показаться врачу и сдать необходимые анализы. Может оказаться, что ваша лень — и не лень вовсе, а, скажем, следствие нехватки кислорода в крови.

Психологическая

Чтобы рассматривать психологические причины лени, сначала нужно убедиться, что с медицинской точки зрения с организмом все нормально. Иначе будете топтаться на месте. Психологических причин того, что мы в обиходе называем ленью, может быть несколько: проблемы с волей, мотивацией, страх перед будущим, низкая самооценка, отсутствие веры в себя. Все это мешает самоопределению. То есть вы живете и понятия не имеете, чем вам нравится заниматься.

Если то или иное дело вы считаете любимым, но ленитесь им заниматься — вполне возможно, эту любовь вам попросту навязали. Когда-то значимый для вас человек сказал: это — круто, а это — нет, и вы приняли его слова на веру. Но психику не обманешь. Она будет отторгать навязанные ей извне ценности. Поэтому стоит прислушиваться только к себе и искать любимое занятие, пробуя разное, не боясь потраченного времени. Так вы в любом случае приобретаете ценный жизненный опыт. «Выбери себе дело по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в жизни», — говорил Конфуций.