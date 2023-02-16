Что точно не стоит дарить на 23 февраля

Такие презенты разочаруют мужчину и могут испортить праздник.

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23 февраля отличный повод поздравить любимых мужчин, напомнить, как они важны для вас, проявить заботу и нежность. Но выбор подарка для этого праздника часто превращается в настоящий квест.

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Чтобы облегчить задачу, сразу отметите идеи неудачных презентов. Эти подарки, скорее, расстроят и разочаруют получателя.

Носки

Антирейтинг подарков на 23 февраля, безусловно, возглавляют носки. Странно этот предмет гардероба называть презентом, даже если пара тематическая или забавно упакована. Такое поздравление говорит о невнимательности и нежелании продумать более душевный подарок. Если вашему мужчине давно пора обновить гардероб белья и носков, купите их в любой другой день.

Гель для душа

Еще один шаблонный подарок, который может расстроить. Во-первых, это намек на проблемы с гигиеной мужчины. Во-вторых, презент не предполагает никаких усилий по выбору. Да и аромат, который понравится избраннику, подобрать сложно. Смешной подарок Речь идет о сувенирах из многочисленных магазинов приколов: каска с креплениями для пивных банок, ручки-шокеры и прочие странные придумки мужчина оценит, лишь при условии, что у него весьма специфическое чувство юмора. Если хотите повеселить избранника в праздничный день, выберите что-то, связанное с общими, семейными шутками или забавными историями из его жизни.

Ваше фото

Портрет в раме или паззлы с романтичным снимком большинству мужчин кажутся странным презентом. Такие трогательные сувениры обычно могут оценить девушки, сильная половина человечества считает их странными сувенирами, не имеющими практической ценности.

Аксессуары для курения

Даже если ваш любимый мужчина, папа или брат зависим от никотина, не стоит одобрять и поощрять эту привычку. Пепельницы, изысканные зажигалки и прочие атрибуты служат вашим молчаливым согласием с тем, что близкий человек губит свое здоровье.

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