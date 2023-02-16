“Я слежу за бывшим в социальных сетях”

Мир меняется, и значительную часть времени мы проводим в социальных сетях. Реакции в сети имеют огромное значение: кто поставил и не поставил лайк, смотрит ли твои сторис бывший партнер и пора ли выкладывать фото с новым. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы обсудили, какую роль социальные сети играют в наших отношениях.

Фото: unsplash unsplash

Вместе с психологом Марией Потудиной мы поговорили о том, о чем все обычно молчат — почему абсолютное большинство людей смотрит сторис своих бывших и радуется, если бывший случайно заглянул на твою страничку! Почему мы испытываем эмоции, если встретили прошлую любовь на улице и почему иногда даже хочется вернуться обратно.

Таймкод:

2.20 — Как отпустить бывшего и прожить расставание

5.00 — Я не хочу проживать свои негативные эмоции!

8.10 — Почему нас фрустрируют невыборы

12.50 — Нормально ли испытывать эмоции, если встретил бывшего на улице

14.20 — Нужно ли здороваться с бывшим на вечеринке

18.30 — Зачем люди следят друг за другом в социальных сетях

21.50 — Есть ли разница в том, следишь ты за реальным человеком или человеком в сети

24.30 — Почему иногда некомфортно в переписке и комфортно в жизни

27.55 — Зачем следить за тем, кто тебя бесит

30.00 — Про механизм смещенной агрессии

33.30 — Я постоянно смотрю социальные сети бывшего

35.30 — Блокировать бывшего, чтобы не смотреть сторис

37.33 — Почему люди сравнивают друг друга в социальных сетях

40.30 — Почему мне важно, чтобы бывший посмотрел мои сторис

50.38 — Нормально ли создавать фейк-аккаунт

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий