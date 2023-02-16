“Я слежу за бывшим в социальных сетях”

Мир меняется, и значительную часть времени мы проводим в социальных сетях. Реакции в сети имеют огромное значение: кто поставил и не поставил лайк, смотрит ли твои сторис бывший партнер и пора ли выкладывать фото с новым. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы обсудили, какую роль социальные сети играют в наших отношениях.
Вместе с психологом Марией Потудиной мы поговорили о том, о чем все обычно молчат — почему абсолютное большинство людей смотрит сторис своих бывших и радуется, если бывший случайно заглянул на твою страничку! Почему мы испытываем эмоции, если встретили прошлую любовь на улице и почему иногда даже хочется вернуться обратно.
Таймкод:
2.20 — Как отпустить бывшего и прожить расставание
5.00 — Я не хочу проживать свои негативные эмоции!
8.10 — Почему нас фрустрируют невыборы
12.50 — Нормально ли испытывать эмоции, если встретил бывшего на улице
14.20 — Нужно ли здороваться с бывшим на вечеринке
18.30 — Зачем люди следят друг за другом в социальных сетях
21.50 — Есть ли разница в том, следишь ты за реальным человеком или человеком в сети
24.30 — Почему иногда некомфортно в переписке и комфортно в жизни
27.55 — Зачем следить за тем, кто тебя бесит
30.00 — Про механизм смещенной агрессии
33.30 — Я постоянно смотрю социальные сети бывшего
35.30 — Блокировать бывшего, чтобы не смотреть сторис
37.33 — Почему люди сравнивают друг друга в социальных сетях
40.30 — Почему мне важно, чтобы бывший посмотрел мои сторис
50.38 — Нормально ли создавать фейк-аккаунт
В подкасте участвовали:
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова