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35 минут назад

Психологи выяснили, что женщины публикуют селфи для создания образа опасной личности

Газета.Ru

Женские селфи связаны с агрессивными стратегиями самопрезентации, установили британские психологи из Университета в Суонси. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Social Media in Society.

Психологи выяснили, зачем женщины публикуют селфи
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Команда изучила опубликованные селфи и обычные фотографии в социальных сетях 150 человек, также ученые проанализировали стратегии самопрезентации этих пользователей. В среднем женщины публикуют пять селфи и десять обычных фотографий в месяц, по сравнению с двумя селфи и шестью фото мужчин.

Ученые заключили, что чем сильнее женщины хотели изобразить сильную и опасную личность, тем больше они публиковали селфи. Эти публикации были направлены не конкретно на мужчин или женщин, а на интернет-сообщество в целом. Мужчины публиковали селфи по другим причинам: ими двигало желание быть принятыми интернет-сообществом.

«Хотя мужчины, как правило, более напористы, чем женщины в реальном мире, в социальных сетях мужчины чаще демонстрировали стратегии заискивания, чем женщины», – заключили исследователи.

По словам авторов, это может быть вызвано набором иных норм и социальных ролей, которые в реальной жизни не присутствуют и действуют только в социальных сетях.

Психология,
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