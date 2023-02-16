3 ошибки в разговоре, из-за которых вас не принимают всерьез

Мы с интересом смотрим на выступления блогеров в соцсетях, наблюдаем за дебатами в телепрограммах или следим за тем, как наши коллеги бесстрашно отстаивают свою точку зрения перед начальством. Кажется, что на такое способны далеко не все. Но в действительности заставить других слушать вас вполне реально, достаточно избавиться от нескольких ошибок, из-за которых вас не воспринимают всерьез. Каких? Рассказала "Рамблеру" тренер по голосу Седа Каспарова.
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Ораторы, которые смело выступают перед огромной аудиторией, не стесняются высказывать свое мнение и умеют убеждать, многим кажутся чуть ли не небожителями. Еще бы – им внемлют тысячи зрителей, а вы неспособны убедить в своей правоте даже собственного партнера или близкого друга.
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Хорошая новость заключается в том, что далеко не все успешные спикеры сразу стали успешны, большинству пришлось серьезно поработать над собой, своим голосом, своей речью. Если это получилось у них, то скорее всего получится и у вас. И вот три основные ошибки, которые стоит искоренить как можно скорее, чтобы вас наконец-то услышали.
Неуверенность в себе
Вспомните, бывало ли у вас такое, что вы точно знаете правильный ответ, но не решаетесь его высказать? Или боитесь прилюдно поделиться идеей, которая пришла вам в голову, опасаясь, что вас поднимут на смех? Или же, чувствуя, что ваше мнение будет идти вразрез с мнением окружающих, просто решаете промолчать, чтобы не выделяться. Так, по словам специалиста, может проявляться неуверенность в себе и связанный с ней комплекс самозванца. Те, кто им страдает – а таких людей очень и очень много – считают, что они не имеют права ничего советовать и высказывать какие-то идеи.
Люди с синдромом самозванца уверены в том, что их мнение ничего не значит. Это легко считывается окружающими, а те начинают считать, что и прислушиваться к этому мнению необязательно.
Кстати, даже при желании прислушаться к мнению становится достаточно сложно, ведь голос становится тихим, а речь – неразборчивой. В такой ситуации, даже если у вас есть достаточно аргументов для подтверждения своей точки зрения, донести их будет сложновато. Добавьте к этому сутулость, зажатость, желание быть как можно менее заметным.
Искореняйте синдром самозванца. Чем меньше его будет в вас, тем более заметными вы станете, причем во всех смыслах: не только ваш голос зазвучит сильнее и четче, но и в других делах вы станете более проявленным.
Мы не слышим, как мы говорим. В нашей голове наш голос звучит совсем не так как его воспринимают окружающие. Нередко, увидев себя на видео со звуком или же послушав свой голос в записи, многие оказываются неприятно удивлены.
Наш голос – одна из составляющих нашего образа, того, как нас воспринимают окружающие. И, если над внешней частью образа – прической, одеждой, аксессуарами – многие успешно работают, то о голосе зачастую не задумываются.
Обратите внимание на то, как говорят люди вокруг вас и на то, как вы реагируете на их речь. Голос «феи цветов» - высокий, с восходящей интонацией больше характерен для детей, но некоторые взрослые тоже разговаривают именно так. Такой голос звучит по-детски, у окружающих не складывается впечатления, что человек, который говорит детским голосом, может сообщить что-то важное, к чему имеет смысл прислушаться.
Другое дело – низкий грудной голос, которым обычно произносят фразы с нисходящей интонацией. Такие ораторы вызывают у большинства доверие, кажутся аудитории авторитетными и экспертными.
Способность говорить с той или иной интонацией приходит с практикой, так что послушайте себя и потренируйтесь говорить «нужным» голосом. Если хотите быть услышанными, то выбирайте нисходящую интонацию, неспешную речь, грудной глубокий голос. Так шансы быть услышанными значительно повысятся.
По словам эксперта, слушать хочется того, кто говорит ясно и четко. Если же речь пестрит жаргонными словами, паразитами, мычанием, эканьем, никому не захочется разбираться в том, что человек имеет в виду. Лишь самые вежливые и дотошные (а их не так уж много) попробуют докопаться до сути того, что такой оратор хочет донести до аудитории, большинство же просто переключится на какие-то более интересные вещи.
Если вы хотите, чтобы вас услышали, то убирайте слова-паразиты и не используйте жаргон – каким бы он ни был. Снизить интерес к вашей речи может и обилие англицизмов, и молодежные неуместные слова, и какая-то устаревшая лексика – все то, что будет малопонятным вашей аудитории.
Обойтись без «эээ» и «ммм» тоже вполне возможно. Обычно их начинают вставлять, когда нечего сказать, а взять паузу кажется неуместным. Но, поверьте, ваши слова будет гораздо проще воспринимать, если вы не будете заполнять паузы мычанием, а просто прерветесь на пару-тройку секунд.
Работайте над собой, работайте над своим голосом, развивайте свой активный словарный запас – все это сделает ваши выступления (даже если речь идет об убеждении родных и близких, живущих с вами в одной квартире) более убедительными и интересными.