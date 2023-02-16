3 ошибки в разговоре, из-за которых вас не принимают всерьез

Мы с интересом смотрим на выступления блогеров в соцсетях, наблюдаем за дебатами в телепрограммах или следим за тем, как наши коллеги бесстрашно отстаивают свою точку зрения перед начальством. Кажется, что на такое способны далеко не все. Но в действительности заставить других слушать вас вполне реально, достаточно избавиться от нескольких ошибок, из-за которых вас не воспринимают всерьез. Каких? Рассказала "Рамблеру" тренер по голосу Седа Каспарова.

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Ораторы, которые смело выступают перед огромной аудиторией, не стесняются высказывать свое мнение и умеют убеждать, многим кажутся чуть ли не небожителями. Еще бы – им внемлют тысячи зрителей, а вы неспособны убедить в своей правоте даже собственного партнера или близкого друга.

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Хорошая новость заключается в том, что далеко не все успешные спикеры сразу стали успешны, большинству пришлось серьезно поработать над собой, своим голосом, своей речью. Если это получилось у них, то скорее всего получится и у вас. И вот три основные ошибки, которые стоит искоренить как можно скорее, чтобы вас наконец-то услышали.

Неуверенность в себе

Вспомните, бывало ли у вас такое, что вы точно знаете правильный ответ, но не решаетесь его высказать? Или боитесь прилюдно поделиться идеей, которая пришла вам в голову, опасаясь, что вас поднимут на смех? Или же, чувствуя, что ваше мнение будет идти вразрез с мнением окружающих, просто решаете промолчать, чтобы не выделяться. Так, по словам специалиста, может проявляться неуверенность в себе и связанный с ней комплекс самозванца. Те, кто им страдает – а таких людей очень и очень много – считают, что они не имеют права ничего советовать и высказывать какие-то идеи.

Люди с синдромом самозванца уверены в том, что их мнение ничего не значит. Это легко считывается окружающими, а те начинают считать, что и прислушиваться к этому мнению необязательно.



Кстати, даже при желании прислушаться к мнению становится достаточно сложно, ведь голос становится тихим, а речь – неразборчивой. В такой ситуации, даже если у вас есть достаточно аргументов для подтверждения своей точки зрения, донести их будет сложновато. Добавьте к этому сутулость, зажатость, желание быть как можно менее заметным.



Искореняйте синдром самозванца. Чем меньше его будет в вас, тем более заметными вы станете, причем во всех смыслах: не только ваш голос зазвучит сильнее и четче, но и в других делах вы станете более проявленным.

Седа Каспарова Тренер по дизайну голоса, речи и публичным выступлениям

Детский голос

Мы не слышим, как мы говорим. В нашей голове наш голос звучит совсем не так как его воспринимают окружающие. Нередко, увидев себя на видео со звуком или же послушав свой голос в записи, многие оказываются неприятно удивлены.

Наш голос – одна из составляющих нашего образа, того, как нас воспринимают окружающие. И, если над внешней частью образа – прической, одеждой, аксессуарами – многие успешно работают, то о голосе зачастую не задумываются.



Обратите внимание на то, как говорят люди вокруг вас и на то, как вы реагируете на их речь. Голос «феи цветов» - высокий, с восходящей интонацией больше характерен для детей, но некоторые взрослые тоже разговаривают именно так. Такой голос звучит по-детски, у окружающих не складывается впечатления, что человек, который говорит детским голосом, может сообщить что-то важное, к чему имеет смысл прислушаться.



Другое дело – низкий грудной голос, которым обычно произносят фразы с нисходящей интонацией. Такие ораторы вызывают у большинства доверие, кажутся аудитории авторитетными и экспертными.



Способность говорить с той или иной интонацией приходит с практикой, так что послушайте себя и потренируйтесь говорить «нужным» голосом. Если хотите быть услышанными, то выбирайте нисходящую интонацию, неспешную речь, грудной глубокий голос. Так шансы быть услышанными значительно повысятся. Седа Каспарова Тренер по дизайну голоса, речи и публичным выступлениям

Неумение выразить мысль

По словам эксперта, слушать хочется того, кто говорит ясно и четко. Если же речь пестрит жаргонными словами, паразитами, мычанием, эканьем, никому не захочется разбираться в том, что человек имеет в виду. Лишь самые вежливые и дотошные (а их не так уж много) попробуют докопаться до сути того, что такой оратор хочет донести до аудитории, большинство же просто переключится на какие-то более интересные вещи.