Психолог объяснил, как научиться справляться с обидами

Непрощёная обида может очень долго мучать человека и отравлять ему жизнь, а в итоге есть риск того, что она приведёт к серьёзным расстройствам психики. Психотерапевт Евгений Фомин рассказал, как научиться избавляться от обид. По его мнению, в основе всех подобных историй лежит травма, полученная во время конфликта. А многие люди домысливают слова собеседника, находя в них что-то оскорбительное.

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«Например, кто-то меня назвал дураком. Если у меня адекватная оценка своей личности, то я знаю, что это ложь. Я посчитаю такое заявление ребячеством. Но если у человека низкая самооценка и он себя сам считает далеко не интеллектуалом, то на подобные высказывания у него возникнет крайне негативная реакция», — рассказал Фомин.

По его мнению, такие заявления вызывают раздражение, так как на самом деле оппонент оказывается прав и обнаруживает в человеке те качества, которые он пытался скрыть. И это вызывает гнев или обиду.

«Для кого-то обида ничего не значит, и такой человек испытывает максимум дискомфорт и раздражение, которые быстро проходят. У более впечатлительных обида переходит в дисфункциональные эмоции», — заявил психотерапевт.

Человеку может быть очень неприятно, когда его оценивают посторонние. Тем более, если это совпадает с его собственными внутренними оценками. Например, если внутри себя человек считает не очень умным и его назвали дураком, то это вызывает раздражение. Человек может после этого почувствовать себя полным ничтожеством.

«Когда человек слышит оскорбление со стороны, совпавшее с его убеждением, внутри него разворачивается целая когнитивная карта с большим масштабом, потому что обида активировала его собственную установку относительно себя», — отметил Фомин.