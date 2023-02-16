Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
1 час назад

4 признака харассмента, которые опасно игнорировать

WomanHit.ru

Как не стать «жертвой».

4 признака харассмента, которые опасно игнорировать
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Распознать домогательства довольно просто, особенно если вы догадываетесь, что агрессор испытывает к вам влечение или даже нездоровую привязанность. И все же некоторые люди могут игнорировать довольно опасные проявления харассмента, что может повлечь большие неприятности для жертвы харассмента. Будьте бдительны.

Человек отпускает неместные шутки

Нет, он не веселый человек, который «просто шутит». Если шутки задевают конкретно вас или кого-то из коллег, да еще и несут ненужные на рабочем месте сексуальные вибрации, харассмент налицо. Иногда агрессор может рассказывать пошлые шутки с участием вымышленных людей, однако он делает этот так, чтобы «жертва» обязательно услышала его комментарий.

«Жертву» разглядывают с ног до головы

Не просто окидывают взглядом, но буквально пожирают глазами. Чаще всего так поступают мужчины-агрессоры, женщины действуют более изящно. Мужчина-коллега или работодатель задерживает взгляд на теле подчиненного, причем так, чтобы последний прекрасно это понимал. Как правило, после «горячих» взглядов следует «предложение», от которого, как советуют психологи, стоит отказаться.

Агрессор настойчиво приглашает провести время вместе

И нет, не для того, чтобы составить новый контракт без свидетелей или обсудить последнюю сделку. Любые приглашения провести время вне офиса, должны вами рассматриваться как попытка вас соблазнить. Помните, что нет таких рабочих ситуаций, которые нельзя было бы решить вне офиса, да еще и наедине. Часто агрессоры давят не только при личном контакте, но и пишут во все соцсети и мессенджеры, чтобы еще раз почувствовать власть над «жертвой».

Человек активно вторгается в ваше личное пространство

Когда агрессор понимает, что вы не можете дать отпор, он идет дальше — начинает втискиваться в ваше личное пространство. Он может потрогать вас за открытую часть тела, и делает это не случайно. Он буквально прощупывает почву — насколько вы уязвимы. Не поддавайтесь на идею, что его тесный контакт случаен, обязательно действуйте, пока ситуация не зашла слишком далеко.

Психология,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий