4 признака харассмента, которые опасно игнорировать

Как не стать «жертвой».

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Распознать домогательства довольно просто, особенно если вы догадываетесь, что агрессор испытывает к вам влечение или даже нездоровую привязанность. И все же некоторые люди могут игнорировать довольно опасные проявления харассмента, что может повлечь большие неприятности для жертвы харассмента. Будьте бдительны.

Человек отпускает неместные шутки

Нет, он не веселый человек, который «просто шутит». Если шутки задевают конкретно вас или кого-то из коллег, да еще и несут ненужные на рабочем месте сексуальные вибрации, харассмент налицо. Иногда агрессор может рассказывать пошлые шутки с участием вымышленных людей, однако он делает этот так, чтобы «жертва» обязательно услышала его комментарий.

«Жертву» разглядывают с ног до головы

Не просто окидывают взглядом, но буквально пожирают глазами. Чаще всего так поступают мужчины-агрессоры, женщины действуют более изящно. Мужчина-коллега или работодатель задерживает взгляд на теле подчиненного, причем так, чтобы последний прекрасно это понимал. Как правило, после «горячих» взглядов следует «предложение», от которого, как советуют психологи, стоит отказаться.

Агрессор настойчиво приглашает провести время вместе

И нет, не для того, чтобы составить новый контракт без свидетелей или обсудить последнюю сделку. Любые приглашения провести время вне офиса, должны вами рассматриваться как попытка вас соблазнить. Помните, что нет таких рабочих ситуаций, которые нельзя было бы решить вне офиса, да еще и наедине. Часто агрессоры давят не только при личном контакте, но и пишут во все соцсети и мессенджеры, чтобы еще раз почувствовать власть над «жертвой».

Человек активно вторгается в ваше личное пространство