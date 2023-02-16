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2 часа назад

Психологи выявили, как соцсети действуют на самооценку подростков

Мира Маркина

Ученые из Университета Торонто обнаружили, что мальчики и юноши с большей вероятностью не будут удовлетворены своим телом и мышечной массой, если активно используют соцсети. Соответствующая статья появилась в журнале Eating and Weight Disorders.

Психологи выявили, как соцсети действуют на самооценку подростков
Фото: PxherePxhere

Исследователи изучили данные более чем 2500 канадских подростков и молодых людей. Чем больше времени они потребляли контент соцсетей и мессенджеров, тем меньше их устраивало качество собственных мышц. На девочек влияли не только соцсети, но и телевидение, видео в интернете и видеочаты.

Ученые отметили подчеркнули, что видео и соцсети могут помогать собрать информацию о тренировках и питании, снижая нагрузку на психику. Видеочаты, наоборот, способны неудовлетворенность телом, поскольку во время общения там дети видят себя.

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По мнению исследователей, родители и общественное здравоохранение должны найти способ ограничить использование социальных сетей и сделать так, чтобы дети просматривали более здоровый контент. Такие меры, считают ученые, должны защитить психику от негативного воздействия.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как на психику влияют поездки с работы домой.

Психология,
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