Сексолог рассказала, почему женщины несчастны

Сексолог, специалист по межличностным коммуникациям Полина Шаховская-Книна заявила, что женщины часто сами отказываются от своего счастья. По словам специалиста, даже если желаемое приходит в жизнь некоторых дам, они всё равно это теряют. Дело в негативных установках, большинство из которых навязали девочкам ещё в раннем детстве, считает Шаховская-Книна.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Первая установка, которая мешает женщинам жить свою лучшую жизнь, — «недостойна счастья». Дамы с таким взглядом на жизнь постоянно доказывают семье, начальству и коллегам, что они заслуживают быть счастливыми, а ведь в таком режиме тяжело находиться постоянно. Обычно такие женщины всегда уставшие, потому что счастье для них — это очень тяжело и трудозатратно, объяснила эксперт.

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Следующий сценарий — «не рождена для счастья». Он идёт из советского прошлого, ведь в СССР нужно было работать, а не искать счастье. Обычно цель таких женщин — нарожать детей и выполнить «две пятилетки за три года», а потом можно и на пенсию.

«Не страдаешь — значит, недостаточно русский. У нас улыбаться не принято. Какие-такие спа, курорты, любовники, тачки? Сериалов, что ли, насмотрелась?» — негодует специалистка.

Ещё одна установка, которая идёт через российский культурный код, — «за счастье придётся расплачиваться». Женщины, которые живут по такому сценарию, полагают, что за каждую минуту удовольствия и наслаждения нужно будет выплакать свои слёзы. Бывает, что такие убеждения превращаются в фобию, и человек боится счастья.

Иногда женщины избегают счастья, потому что в детстве за него ругали. Из этого идёт мысль, что «за счастье наказывают». Только теперь дамы боятся не родителей, а соседей и друзей — осудят.

Но чаще всего женщины несчастны из-за мысли «настоящее счастье или в прошлом, или откладывается на потом». Так делать не стоит — лучше искать радость в каждом дне.

Если вы узнали в каком-то из пунктов себя, не пугайтесь, успокоила сексолог. По её словам, все установки можно проработать с психологом. Она также призывает почаще разрешать себе радоваться жизни.

«Быть счастливым можно лишь тогда, когда ты осознаёшь, что для этого не нужны дополнительные условия, всё уже есть. Уже сейчас, а не тогда, когда "выйду замуж, похудею, заработаю миллион"», — заключила Шаховская-Книна.