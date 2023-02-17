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1 час назад

Как родственникам поддержать человека, находящегося между жизнью и смертью

РИА "ФедералПресс"

Специалисты понимают, что надо работать не только с человеком, который на острие травматической болезни или жизненной ситуации, но и с родственниками, рассказал «ФедералПресс» врач-психиатр высшей категории, психотерапевт Георгий Амусин.

Как родственникам поддержать человека, находящегося между жизнью и смертью
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

По словам Георгия Амусина, это особенно касается тех, на кого человек настроен, от кого он зависит. Это значимые люди, например, родители. Они понимают, что их ребенок тяжело болен, прогноз и перспективы туманны или мрачны, тогда возникает следующая позиция: «Как я проживу остаток жизни».

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«Я проживу плача, содрогаясь от ужаса смерти или я буду в этот момент жить, наслаждаться, дарить этому человеку, как бы это парадоксально ни звучало, – радость жизни». Раз мы люди – это радость человеческого контакта», – сказал врач.

Член Ассоциации психологов и психотерапевтов Свердловской области подчеркнул, что современный человек не привык думать о таких серьезных вещах, как экзистенция бытия, жизни, смерти.

В тяжелой жизненной ситуации наступает время подумать, занять определенную позицию и решить: я себя хороню и своего родственника преждевременно или мы продолжаем жить в этих условиях, замечаем, что есть определенные радости.

Амусин обратил внимание, что вокруг больного человека иногда организуется поле отчуждения, потому что люди заняты своими делами. Они не находят внутренней силы для встречи, у них нет понимания, что нужно встретиться с этим человеком. Близкие могут его поддержать, и в тяжелый период это их человеческая миссия.

Некоторые люди, наоборот, реагируют очень душевно, тепло, они идут на контакт с человеком, который находится в такой кризисной или драматической жизненной ситуации, подчеркнул психотерапевт.

Георгий Амусин сказал важную фразу: «Я делал все, что мог, я сделал, что мог. У меня нет потом по отношению к себе чувства вины. Я не спасовал даже в таких жестких жизненных условиях. Я все равно остался человеком с большой буквы».

Поэтому, по словам эксперта, некоторых ждут непростые испытания и то, как они их пройдут, зависит от внутренних психологических ориентиров.

Психология,
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