Эксперт рассказала, как победить лень

Эксперт в сфере управления Виктория Шухат рассказала, как победить лень.

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По ее словам, такое состояние может посетить человека в любое время года. Лень свойственна всем, даже трудоголикам и суперуспешным людям.

Как пишет МедиаПоток, лень можно подчинить себе и управлять ею. Зачастую лень заключается в отсутствии мотивации. Существует 5 типов мотиваторов: деньги, социальные связи, удовольствие от процесса, достижение результата, и, наконец, идейные принципы.

Чтобы побороть лень на работе, специалист советует освоить новые навыки или сменить сферу деятельности.

Также с ленью можно бороться при помощи хорошей организации труда. Можно создать приятные условия на рабочем месте: украсить свое рабочее место, включить любимую музыку.

Некоторым людям помогает метод «Смарт» — конкретная цель, исчислимый результат, точное время.

Очень хорошо работает метод «Альпы», когда можно планировать только 60% своего рабочего времени, а остальные 40% останутся для решения спонтанных задач.

Еще одним советов является делегирование задач другим.