Эксперт рассказала, как победить лень

Эксперт в сфере управления Виктория Шухат рассказала, как победить лень.
По ее словам, такое состояние может посетить человека в любое время года. Лень свойственна всем, даже трудоголикам и суперуспешным людям.
Как пишет МедиаПоток, лень можно подчинить себе и управлять ею. Зачастую лень заключается в отсутствии мотивации. Существует 5 типов мотиваторов: деньги, социальные связи, удовольствие от процесса, достижение результата, и, наконец, идейные принципы.
Чтобы побороть лень на работе, специалист советует освоить новые навыки или сменить сферу деятельности.
Также с ленью можно бороться при помощи хорошей организации труда. Можно создать приятные условия на рабочем месте: украсить свое рабочее место, включить любимую музыку.
Некоторым людям помогает метод «Смарт» — конкретная цель, исчислимый результат, точное время.
Очень хорошо работает метод «Альпы», когда можно планировать только 60% своего рабочего времени, а остальные 40% останутся для решения спонтанных задач.
Еще одним советов является делегирование задач другим.
Если же ничего не помогает, то это может быть не лень, а симптом так называемого профессионального выгорания.