Антипраздник: как порадовать того, кто совсем не хочет отмечать

Подарите ему день счастья и заботы.

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Что делать, если вам очень хочется поздравить любимого с главным мужским днем, а он наотрез отказывается отмечать праздник? Придется быть немного хитрее и подарить эмоциональный день без намека на особенную дату. А для этого придется подготовиться заранее.

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Антипраздник

Первым шагом в сложной миссии устроить праздник своему «нехочухе» должно стать отрицания всей тематической атрибутики. Забудьте про камуфляжные шарики и торт в виде танка. Да и вообще от шариков, торта, открыток придется отказаться, приберегите их для его дня рождения или вашей годовщины.

Заранее можете договориться, что проведете день без поздравлений, будете избегать праздничной суеты. Пусть мужчина почувствует, что вы уважаете его желания, поймет, что дом — безопасная зона, где его не заставят делать то, чего не хочется. Расслабленного и спокойного избранника порадовать значительно проще.

Медленный день

Не стоит лукавить и подстраивать случайные порывы. Скажите мужчине, что в этот выходной вам бы хотелось позаботиться о нем, пусть праздника и не будет, но возможности проявить чувства возлюбленный мешать не должен.

Дайте ему выспаться, а в это время приведите себя в порядок. Спросите, хотел бы он позавтракать дома или отправиться в кафе? Такое неспешное, спокойное утро, когда мужчина сам может выбрать, как начнется день, для многих — уже неплохой подарок.

Если вы знаете, что избранник много работает и устает, устройте для него день без планов, спешки, домашних дел. Приготовьте вкусный обед, включите его любимые фильмы, обнимайтесь, сделайте возлюбленному массаж или предложите принять горячую ванну. Пусть он по-настоящему отдохнет.

Экстрим

Обратный сценарий понравится тем, кто в череде офисных будней соскучился по экстриму. Чтобы убрать праздничный флер, сообщите заранее супругу, что забронировали лыжный склон или прокат квадроциклов, а может, пейнтбол или скалолазание. Выбирайте то, что нравится вашей второй половине. Пусть этот день зарядит его эмоциями и поможет встряхнуться.

Еще один вариант подарить новые эмоции — организовать мужчине встречу с друзьями. Особенно это актуально, если вечером намечается матч его любимой команды. Забронируйте столик в баре или предложите компании собраться у вас дома, а сами отправляйтесь к подруге.

Иногда мужское общение, на которое так часто в современном мире, не хватает времени — лучший вариант праздника.