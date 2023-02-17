Психолог объяснила, почему может пропасть либидо

Половое влечение — естественное проявление человеческой психики. А заодно это первая функция, которая реагирует на любые нарушения — как физиологические, так и психологические. О чём может говорить состояние, когда вдруг расхотелось интимной близости, и почему отсутствие желания –не всегда проблема, объяснила психолог «Европейского медицинского центра» Валерия Мошняцкая.

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У мужчин снижение либидо может указывать на урологические или эндокринологические проблемы, а ещё может быть связано с нарушениями сердечной системы. В этом случае первым делом стоит наведаться к профильным специалистам — урологу, андрологу и кардиологу.

Женщинам, у которых пропало либидо, сначала стоит обследоваться у гинеколога, эндокринолога, а при наличии симптомов со стороны урологии — ещё и у уролога, посоветовала специалист.

Однако чаще пропавшее вдруг желание говорит не о физиологических, а о психологических проблемах. Это может быть депрессия, тревожные расстройства, личностные расстройства и т. п. Также либидо плохо сочетается со стрессом на фоне семейных неурядиц, чрезмерной нагрузки и отсутствием сексуальной грамотности.

Таким пациентам прямая дорога к сексологу. Специалист расскажет, какие обследования нужно пройти, а по итогам составит план лечения.

Впрочем, низкое либидо — это субъективная оценка. Иногда это вовсе не симптом, а ваша особенность — низкий сексуальный темперамент. Определить индивидуальную склонность к сексуальному проявлению поможет специалист с помощью клинической беседы и тестирований, сказала эксперт «Газете.ru».