Психотерапевт объяснила, почему женщины становятся мужественными

«Женщины более мужественны, потому что, во-первых, им разрешили это. В начале ХХ века произошла гигантская революция, когда у женщины появились права. Женщина активно начала ими пользоваться», – сказала Диана Генварская.

Как отмечает эксперт, изначально женщины были физически слабее, но непростые условия жизни их заставили учиться выживать. В отличие от мужчин, которые раньше считались сильными и имели больше прав, женщины не могут себе позвонить расслабиться. Им необходимо сосредоточить все свое внимание и упорство, чтобы добиться того, чего они хотят, передает РИАМО.