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3 часа назад

Психотерапевт объяснила, почему женщины становятся мужественными

РИА "ФедералПресс"иещё 2

Женщины становятся более сильными и мужественными, чтобы подстроиться под сложные жизненные условия. Подробнее об этом преобразовании рассказала врач-психотерапевт, сексолог АО «Медицина» Диана Генварская.

Психотерапевт объяснила, почему женщины становятся мужественными
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Женщины более мужественны, потому что, во-первых, им разрешили это. В начале ХХ века произошла гигантская революция, когда у женщины появились права. Женщина активно начала ими пользоваться», – сказала Диана Генварская.

Как отмечает эксперт, изначально женщины были физически слабее, но непростые условия жизни их заставили учиться выживать. В отличие от мужчин, которые раньше считались сильными и имели больше прав, женщины не могут себе позвонить расслабиться. Им необходимо сосредоточить все свое внимание и упорство, чтобы добиться того, чего они хотят, передает РИАМО.

При этом женщинам удается становиться во многих сферах более успешными, чем мужчины, потому что они прикладывают все возможные усилия.

Генварская также добавила, что женщинам следует учиться наращивать свою силу и применять ее правильно.

Психология,
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