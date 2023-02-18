С помощью каких критериев можно диагностировать шизофрению

Шизофрению невозможно выявить с помощью сновидений. Об этом рассказал врач-психотерапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Михаил Кумов, передает Daily Moscow:

Фото: Реальное время Реальное время

— Люди могут видеть какие угодно сумасшедшие, яркие, кошмарные сны — это говорит о насыщенной событиями жизни, о каких-то текущих переживаниях, волнениях, воспоминаниях, — отметил он.

По словам Кумова, шизофрению диагностируют на основании четких диагностических критериев. Сновидения к ним не относятся.