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2 часа назад

Психотерапевт рассказал, с помощью каких критериев можно диагностировать шизофрению

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Шизофрению невозможно выявить с помощью сновидений. Об этом рассказал врач-психотерапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Михаил Кумов, передает Daily Moscow:

С помощью каких критериев можно диагностировать шизофрению
Фото: Реальное времяРеальное время

— Люди могут видеть какие угодно сумасшедшие, яркие, кошмарные сны — это говорит о насыщенной событиями жизни, о каких-то текущих переживаниях, волнениях, воспоминаниях, — отметил он.

По словам Кумова, шизофрению диагностируют на основании четких диагностических критериев. Сновидения к ним не относятся.

Психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим рассказала, что только специалист может назначить прием антидепрессантов, так как крайне важно собрать анамнез. При назначении препарата учитывается множество факторов, в том числе наличие депрессивных эпизодов в семье, история болезни пациента и другое.

Психология,
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