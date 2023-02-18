Это психологическое расстройство возникает у трети переживших инсульт

Учёные из Американской ассоциации инсульта выяснили, что у трети людей, перенёсших инсульт, возникает депрессия.

Если сравнивать с группой людей, у которых не было инсульта, вероятность депрессии значительно выше у пациентов. Так, среди взрослых без инсульта процент людей с депрессией составил 5-13.