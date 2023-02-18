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2 часа назад

Это психологическое расстройство возникает у трети переживших инсульт

Ferra.ruиещё 1

Это психологическое расстройство возникает у трети переживших инсульт
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные из Американской ассоциации инсульта выяснили, что у трети людей, перенёсших инсульт, возникает депрессия.

Если сравнивать с группой людей, у которых не было инсульта, вероятность депрессии значительно выше у пациентов. Так, среди взрослых без инсульта процент людей с депрессией составил 5-13.

Исследователи отметили, что депрессия после инсульта может быть нормальной психологической реакцией на стресс, вызванный травмой, инвалидностью или риском смерти. Однако на развитие расстройства могут повлиять и структурные, электрофизиологические или биохимические изменения в мозге.

Психология,
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