Откуда берется выгорание и как его победить

Выгорание — это синдром, который возникает в результате хронического стресса на работе. В 2019 году, эксперты ВОЗ включили его в Международную классификацию болезней. "Рамблер" расскажет, чем опасно выгорание.

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Обычно синдром диагностирует психолог или психиатр по по трем признакам: истощение; дистанцирование от профессиональных обязанностей; проявление апатии к работе; снижение работоспособности.

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Выгорание не лечит спорт и сон, так как болезнь наступает, когда нагрузка является чрезмерной, а требования перевешивают удовольствие от выполнения задач. Безусловно, роль играет и отношения в коллективе или с начальством.

При остром стрессе наша психика чаще находится в состоянии мобилизации, тратит больше энергии, вместе с этим растет тревожность. А при выгорании падает мотивация, энергия и теряется всякий смысл, возникает чувство апатии и беспомощности.

В какой-то степени выгорание напоминает депрессию, однако депрессия охватывает все сферы жизни, выгорание же связано именно с работой. Например, апатия может полностью отсупить во время или после отпуска.

Проще всего выгорание "подхватить" людям, которые страдают от невротического перфекционизма, а также просто усердных работников с нарушенными границами. Например, человек может видеть авторитета в своем руководителе, а тот будет постоянно давать ему все новые и новые задачи.

Не желая разочаровать значимую персону, человек будет все больше проводить времени на работе и соответственно больше уставать. В этом смысле важно строго очерчивать границы своей работы. Обычно такой человек чувствует во время отдыха, что подводит коллег, выпадает из процесса, что он плохой или неудачник.

Факторы, которые влияют на выгорание

Низкая самооценка или завышенные ожидания от себя, перфекционизм.

Неумение справляться с каждодневным или чрезмерным стрессом.

Травматичный опыт в прошлом – неблагоприятная среда может стать триггером, который запускает болезненные воспоминания и снижает способность человека противостоять рабочему стрессу.

Что делать

Для начала важно признать, что проблема есть. Прислушайтесь к себе и проследите, в какие моменты вам становится особенно тяжело, а затем постарайтесь сократить их. Например, выходите из токсичного диалога.

По возможности введите в норму режим, а также соблюдайте баланс работы и отдыха. Например, уходите с работы вовремя, даже если вам кажется, что без вас не смогут. Пусть коллеги знают, что после определенного времени, вы недоступны. Устраивайте небольшие паузы со сменой деятельности и не пренебрегайте обеденным перерывом.