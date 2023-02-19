Почему все вокруг счастливы, а я нет — мнение психолога

Психолог рассказывает, как принять свои достижения и научиться радоваться малым успехам.

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«У коллеги зарплата выше, у соседа машина круче, а у подруги муж красивее», — такие мысли ставят крест на попытках наслаждаться жизнью.

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Сравнение – бич современности. Увы, обычно оно работает не в вашу пользу, ведь выводы чаще всего делаются по рассказам и картинкам в соцсетях. Там, разумеется, всё приукрашено. Стоит ли верить? Да, и нужно ли вообще всем этим заниматься?

В век популярности социальных сетей, когда почти в каждом профиле демонстрируется «успешный успех», сложно сохранить объективный взгляд на свою жизнь. Известен пример простого парня, который собирал компьютеры в гараже, а потом стал лидером индустрии. Кто мы после этого?

Но важно понимать, что Стив Джобс – образ, созданный маркетологами для повышения лояльности бренда. Трудности, которые он преодолел, добиваясь высоких результатов, не показаны ни в экранизациях биографии, ни в сети.

Не смотрите на чужие успехи, цените свои. Оценивайте личный рост. Только вы знаете, через какие трудности пришлось пройти ради достижения этих результатов. Чтобы научиться себя ценить, важно разобраться в причинах, которые побуждают постоянно повышать планку.

Почему мы себя обесцениваем?

1. Негативные стратегии воспитания

Ребёнок с детства слышит: «Ты мог бы сделать лучше», «Сразу было понятно, что ты опять всё сделаешь кое-как». Эти фразы снижают волю к победе, заставляют сомневаться в своих силах. Во взрослой жизни они превращаются в психологические установки, принуждающие фокусироваться на личных промахах и неудачах.

2. Токсичное окружение

Американский социолог Чарльз Кули разработал теорию «зеркального Я», согласно которой мы составляем мнение о себе на основании обратной связи, которую получаем от окружающих. Если начальник срывается на крик, партнёр игнорирует, а друзья отпускают обидные шуточки, мы делаем вывод, что являемся не слишком успешной личностью.

Неудачник по определению не может быть счастливее других, поэтому психика начинает искать подтверждения того, что у вас нет никаких поводов для радости.

3. Нежелание брать ответственность

Счастьем и удачей нужно уметь распорядиться, грамотно поддерживать и приумножать их. Человек может тешить себя грёзами о будущем успехе, но реально не иметь желания что-то менять в своей жизни. Тогда кажется, что проще «сбить цену» заслугам, чтобы со спокойной совестью оставить всё как есть.

4. Страх всё потерять

«Не смейся – потом плакать будешь», — ещё одна негативная установка, привитая обществом. Если признать счастье и порадоваться удаче, то потом обязательно случится что-то плохое. Так бывает, если мышлению не хватает гибкости, чтобы адаптироваться к новым, пусть даже хорошим, условиям.

Как научиться радоваться успехам