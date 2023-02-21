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46 минут назад

Психолог рассказала, как вести себя с нарциссичными людьми

Москва24

Общение с нарциссами, которые считают себя исключительными и готовы на все ради своих целей, может привести к падению собственной самооценки. О том, как быть с такими людьми, рассказала клинический психолог Виолетта Макаренко, сообщает Pravda.Ru.

Психолог рассказала, как вести себя с нарциссичными людьми
Фото: Москва 24Москва 24

Общаясь с нарциссом, следует ориентироваться на собственные чувства и не пытаться переделать человека, отмечает специалист. Дело в том, что такие люди часто не поддаются терапии, поскольку заранее считают себя умнее любого эксперта, а в нарциссических чертах характера они видят больше преимуществ, чем в каких-либо других.

В отношениях с таким человеком важно решить, с какими проявлениями его характера можно мириться, а с какими – нет. Дело в том, что такие отношения могут привести к падению самооценки, а распознать их можно по наличию манипуляций, чувства вины и даже насилия. Если все это есть, то важно вовремя дистанцироваться от человека.

Психология,
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