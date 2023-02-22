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3 часа назад

Названы способы мотивировать мужчину на больший заработок

Мослента

Способы мотивировать мужчину на больший заработок назвала в беседе с «Мослентой» дипломированный психолог, конфликтолог, тренер по самооценке и личностному росту, эксперт в области межличностных коммуникаций Ксения Демина.

Названы способы мотивировать мужчину на больший заработок
Фото: МослентаМослента

«Мужчины изначально имеют меньше потребностей, чем женщины. Многие из них считают, что квартира и машина — это уже огромные достижения. Если они и стремятся идти дальше, то только ради женщины. Хотите, чтобы муж зарабатывал больше? Тогда дайте ему понять, что вам чего-то не хватает», — отметила она.

Эксперт порекомендовала стараться окружать себя людьми, которым хочется соответствовать.

«Возможно, ваш супруг и так ощущает себя настоящим героем среди менее удачливых друзей, а потому у него просто нет стимула двигаться вперед. Попробуйте сменить окружение или добавить в него людей, способных показать, что можно выйти на совершенно другой уровень», — объяснила собеседница «Мосленты».

По словам Деминой, одним из важнейших инструментов мотивации партнера является поддержка. Чтобы мужчина верил в свои силы, женщине нужно стать для него надежным тылом.

«Не критикуйте и не формируйте негативные сценарии. Если он хочет открыть собственный бизнес, не говорите: "Зачем тебе это, лучше синица в руках, чем журавль в небе". Просто поддержите и скажите, что у него все получится», — заявила психолог.

Чтобы мотивировать избранника на финансовый успех, женщине необходима научиться излучать уверенность.

«Женщине нужно верить в то, что она достойна самого лучшего, и уметь повернуть ситуацию так, чтобы мужчина сам захотел свернуть для нее горы», — заключила специалист.

Психология,
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