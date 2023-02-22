Названы способы мотивировать мужчину на больший заработок

«Мужчины изначально имеют меньше потребностей, чем женщины. Многие из них считают, что квартира и машина — это уже огромные достижения. Если они и стремятся идти дальше, то только ради женщины. Хотите, чтобы муж зарабатывал больше? Тогда дайте ему понять, что вам чего-то не хватает», — отметила она.