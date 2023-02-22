Как подсказать мужчине, о каком подарке вы мечтаете

Не хотите говорить прямо? Воспользуйтесь одним из этих методов.

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Почти у каждой женщины есть история о том, как она намекала любимому на желанный подарок, но он ее так и не понял. А попросить напрямую решаются далеко не все, некоторым кажется, что список презентов лишает праздник романтики.

И все же существуют вполне надежные методы дать избраннику понять, о каком подарке вы мечтаете.

Начните подготовку заранее

Мужчины не всегда способны понять, чего хочет женщина по ее тонким намекам. Поэтому начните заранее подталкивать избранника к правильному презенту. Если вы вместе ходите по магазинам, покажите возлюбленному желанную вещь, объясните, почему мечтаете о ней. Оставляйте открытыми вкладки маркетплейсов с желанным подарком. Эти советы могут казаться банальными, но они работают. Несколько недель намеков помогут даже самому не чуткому молодому человеку услышать ваше желание.

Пожалуйтесь ему

Расскажите о том, как в детстве мечтали о домике для куклы, велосипеде, новых фломастерах, но получили куртку, самокат или мягкую игрушку. Спросите, были ли с ним такие истории (а они были наверняка), выслушайте, чтобы понять, что избранник был также разочарован. После этого договоритесь, что друг другу будете дарить только желанные презенты. Можно показать свой виш-лист, предложив ему выбирать любую позицию на праздник.

Спросите совета

Покажите вещь, о которой мечтаете, спросите мнение мужчины. А затем объясните, почему сами не приобретете себе то, что так нравится: слишком дорого, баловство, на которое вы не решаетесь. Этого способа достаточно, чтобы чуткий возлюбленный понял, чего от него ждут.

Спросите, о чем мечтает он