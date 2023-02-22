Надо ли дарить мужчинам подарки на 23 февраля

Каждый пятый россиянин — 20 процентов — не хочет в этом году получать подарки на 23 Февраля. Это на 4 процента больше, чем годом ранее. Таковы данные соцопроса. Прекрасные данные! Подарки на 23 Февраля — это бред. Во всяком случае, для неслужившего большинства.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Плюс я реально не понимаю, а зачем мне как мужчине подарок. Что надо — куплю сам. Нет, вру, давно уже купил. Любой нормальный мужик — человек действия. Он ставит перед собой цели и их достигает. Хочет машину — зарабатывает, идет в салон, покупает. Решил посмотреть Перу — берет билет на самолет. Страсть как нужно крутое портмоне — ну не праздника же ждать. А когда мужики в том же опросе рассказывают, что хотели бы на 23 Февраля получить в подарок новый телефон, спортивную экипировку, охотничье ружье или тупо деньги (последних аж 11 процентов!), я ставлю диагноз — инфантилы. Слышь, ты мужик или телочка, что модный телефончик от парня хочет?

Может, тебе на 23 Февраля и цветы подарить? Пригласить в ресторан? А потом домой — «на чай?» Ты ведь романтики хочешь, ну признайся! На самом деле, как мне кажется, мужчинам имеет смысл дарить только «расходные материалы»: трусы, носки, одеколон. Ну хотя бы потому, что в отличие от «модного галстука» они реально нужны. Плюс женщины во всей этой «бижутерии» лучше разбираются. Ведь нормальный мужик в бытовом плане дик: новые носки не купишь — пойдет в дырявых. А еще мужчине будет приятно, если вы его 23 Февраля похвалите.