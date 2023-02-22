Флорист заявила, что мужчинам тоже можно дарить букеты

Впереди День защитника Отечества, и многие женщины встают перед вопросом, что можно подарить мужчинам. В таком случае цветы станут верным решением, заявила РИАМО флорист Ксана Тайлер.

Кроме того, можно подарить букет из еды, в который добавить алкоголь, шоколад или даже носки. По традиции их делают флористы из сыра, колбасы, сухариков и даже вареных раков.