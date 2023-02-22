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35 минут назад

Флорист заявила, что мужчинам тоже можно дарить букеты

Нижегородская правдаиещё 1

Впереди День защитника Отечества, и многие женщины встают перед вопросом, что можно подарить мужчинам. В таком случае цветы станут верным решением, заявила РИАМО флорист Ксана Тайлер.

Флорист заявила, что мужчинам тоже можно дарить букеты
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

Флорист рекомендует дарить мужчинам цветы в темных тонах или какие-нибудь экзотические — протея красная, зеленые гвоздики, пионовидные розы ред монстр.

Кроме того, можно подарить букет из еды, в который добавить алкоголь, шоколад или даже носки. По традиции их делают флористы из сыра, колбасы, сухариков и даже вареных раков.

Психология,
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