Флорист заявила, что мужчинам тоже можно дарить букеты

Впереди День защитника Отечества, и многие женщины встают перед вопросом, что можно подарить мужчинам. В таком случае цветы станут верным решением, заявила РИАМО флорист Ксана Тайлер.
Флорист рекомендует дарить мужчинам цветы в темных тонах или какие-нибудь экзотические — протея красная, зеленые гвоздики, пионовидные розы ред монстр.
Кроме того, можно подарить букет из еды, в который добавить алкоголь, шоколад или даже носки. По традиции их делают флористы из сыра, колбасы, сухариков и даже вареных раков.