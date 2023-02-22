Газлайтинг: что это, признаки, примеры и способы борьбы

«Этого я не говорил», «Ты все не так понимаешь», «Уже и пошутить нельзя», – вдруг слышите вы и приходите в полное недоумение, начиная сомневаться в собственной адекватности. Но не торопитесь брать вину на себя и отказываться от собственных чувств, для начала разберитесь, а не газлайтинг ли это. Слово «газлайтинг» используется в психологии, специалистам оно хорошо знакомо, а вот обычным людям хотелось бы получить объяснение простыми словами.

Фото: Кадр из фильма "Вики Кристина Барселона" Кадр из фильма "Вики Кристина Барселона"

Что это такое, как распознать и как бороться с таким поведением партнера, «Рамблеру» рассказал эксперт – психотерапевт Вероника Сысоева.

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Что такое газлайтинг

Сам термин появился благодаря фильму «Газовый свет» (Gaslight, 1944 год) с прекрасной Ингрид Бергман и Шарлем Буайе в главных ролях. Фильм вышел на экраны в 1944 году, но само явление, очевидно, возникло много раньше.

По сюжету, муж страшно хочет заполучить наследство, по праву принадлежащее его жене, но законных оснований у него нет. Тогда он начинает манипулировать своей женой, подстраивать ситуации так, что она начинает сама считать себя душевнобольной.

«Газлайтингом называют форму психологического насилия, при котором манипулятор занимает доминирующее положение, отрицая произошедшие факты с целью заставить жертву сомневаться в себе, своих словах, чувствах, действиях и собственном мировоззрении, влияя на восприятие мира и реальности. Именно поэтому при длительном общении с манипулятором, жертва перестает понимать, что неприемлемые для нее вещи стали нормой».

Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Газлайтер делает все, чтобы жертва начала обесценивать собственные переживания и достижения. В конце концов он становится абсолютно беспомощной и неуверенной, а газлайтер поучает над ней полный контроль. Такие отношения могут сложиться и с друзьями, и с коллегами, и с самыми близкими родными. Причем иногда и сам газлайтер не отдает себе отчета в собственных действиях, иными словами – не ведает, что творит. Но в этом случае есть надежда с ним договориться и объяснить, как ранят его слова. Либо смириться и не обращать внимания, сведя общение к минимуму.

Кадр из фильма "Газовый свет"

Кстати, в 2022 году составители американского словаря Уэбстера признали «газлайтинг» словом года.

По каким признакам можно отличить газлайтера

Конечно, внешне газлайтеры никак не отличаются от остальных людей. Поэтому судить нужно не по ним, а по себе и своим ощущениям. Вероника Сысоева объясняет, что перед вами газлайтер, если:

Происходит любое нарушение ваших границ

Вы постоянно испытываете чувство тревоги

Вас обесценивают

Вы ощущаете психологическое давление

Вы сомневаетесь в своей адекватности

Есть чувство неполноценности и неуверенности в себе

Вы чувствуете свою беспомощность

Вам приходится отказываться от своих принципов и убеждений

Вы перестали принимать решения самостоятельно

Вас полностью контролирует манипулятор

Примеры газлайтинга

К сожалению, газлайтинг не такое редкое явление, как хотелось бы. Возмем самые распространенные примеры.

В паре. Партнер начинает подозревать второго в измене, находит неопровержимые доказательства, но в ответ получает лишь обвинения: «Ты накручиваешь себя», «Не выдумывай того, чего не было», «Бред сумасшедшего». С друзьями. Подруга регулярно критикует вашу внешность, объясняя это тем, что кроме нее никто не скажет горькую правду. С детьми. Когда ребенка не хвалят за пятерки и другие достижения, а говорят, что всегда можно получить результат лучше. Это обидно и полностью убивает желание стараться дальше. На работе. Начальник может дать задание, а после того, когда оно будет выполнено, сказать, что все сделано не так, и он вообще просил сделать другое. Причем сделано это будет в самых грубых выражениях и прилюдно.

Иногда сложно оценить ситуацию со стороны, но можно подойти к вопросу технически. Вот список самых типичных фраз, которые используют опытные газлайтеры:

«В последнее время ты странно себя ведешь»

«Откуда такие неадекватные реакции»

«С тобой все в порядке, ты в себе вообще?»

«Ты явно нуждаешься в помощи»

«Нельзя быть таким чувствительным»

«Не делай из мухи слона»

«Что ты выдумываешь?»

«Не неси бред»

«Тебе показалось, не сочиняй лишнего»

«Не страдай ерундой, сделай лучше что-то полезное»

«Этого не было, ты выдумываешь»

«Ты ничего не путаешь? Я не мог этого сказать»

«Я пошутил, а у тебя с чувством юмора не очень»

«Я не хотел, но ты меня выводишь из себя»

«И что тут особенного? Все так могут»

«Всегда можно сделать лучше»

«Не вижу в этом повода для гордости»

Любая фраза из этого списка или им подобная должна заставить вас задуматься и максимально трезво оценить ситуацию.

Что делать, если столкнулся с газлайтингом

Обычно проходит какое-то время, прежде чем жертва осознает, что происходит. Первая стадия – это всегда отрицание. Жертва уверена, что случилось какое-то недопонимание, и с этим можно как-то справиться, объяснить, изменить отношения и так далее. Но разговоры ни к чему не приводят, и тогда начинается вторая стадия – защита. Жертва отчаянно пытается защищаться, но в то же время она начинает сомневаться в себе, терять уверенность и даже соглашаться с газлайтером. И третья стадия – депрессия. Жертва уже согласна со всем, что ей пытается внушить газлайтер, у нее нет собственных опор, она верит каждому слову газлайтера и делает все, чтобы заполучить его расположение, теряя при этом себя.

Всегда важно верить себе и доверять своим чувствам, если вам обидно, если с вами поступили несправедливо, это не с вами что-то не так. Не тушуйтесь перед агрессором. Будьте спокойны, уверенны и решительны. Поговорите с друзьями и близкими, заручитесь их поддержкой, если вас уверяют в том, что вы «странно» себя ведете, спросите у третьей стороны, так ли это. Не берите на себя вину за то, в чем вы не виноваты. Все это работает на первой стадии, но, если у вас уже депрессия, без помощи специалиста вам не обойтись.