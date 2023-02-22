Газлайтинг: что это, признаки, примеры и способы борьбы

«Этого я не говорил», «Ты все не так понимаешь», «Уже и пошутить нельзя», – вдруг слышите вы и приходите в полное недоумение, начиная сомневаться в собственной адекватности. Но не торопитесь брать вину на себя и отказываться от собственных чувств, для начала разберитесь, а не газлайтинг ли это. Слово «газлайтинг» используется в психологии, специалистам оно хорошо знакомо, а вот обычным людям хотелось бы получить объяснение простыми словами.
Что это такое, как распознать и как бороться с таким поведением партнера, «Рамблеру» рассказал эксперт – психотерапевт Вероника Сысоева.
Сам термин появился благодаря фильму «Газовый свет» (Gaslight, 1944 год) с прекрасной Ингрид Бергман и Шарлем Буайе в главных ролях. Фильм вышел на экраны в 1944 году, но само явление, очевидно, возникло много раньше.
По сюжету, муж страшно хочет заполучить наследство, по праву принадлежащее его жене, но законных оснований у него нет. Тогда он начинает манипулировать своей женой, подстраивать ситуации так, что она начинает сама считать себя душевнобольной.
Газлайтер делает все, чтобы жертва начала обесценивать собственные переживания и достижения. В конце концов он становится абсолютно беспомощной и неуверенной, а газлайтер поучает над ней полный контроль. Такие отношения могут сложиться и с друзьями, и с коллегами, и с самыми близкими родными. Причем иногда и сам газлайтер не отдает себе отчета в собственных действиях, иными словами – не ведает, что творит. Но в этом случае есть надежда с ним договориться и объяснить, как ранят его слова. Либо смириться и не обращать внимания, сведя общение к минимуму.
Кстати, в 2022 году составители американского словаря Уэбстера признали «газлайтинг» словом года.
Конечно, внешне газлайтеры никак не отличаются от остальных людей. Поэтому судить нужно не по ним, а по себе и своим ощущениям. Вероника Сысоева объясняет, что перед вами газлайтер, если:
К сожалению, газлайтинг не такое редкое явление, как хотелось бы. Возмем самые распространенные примеры.
Иногда сложно оценить ситуацию со стороны, но можно подойти к вопросу технически. Вот список самых типичных фраз, которые используют опытные газлайтеры:
Любая фраза из этого списка или им подобная должна заставить вас задуматься и максимально трезво оценить ситуацию.
Обычно проходит какое-то время, прежде чем жертва осознает, что происходит. Первая стадия – это всегда отрицание. Жертва уверена, что случилось какое-то недопонимание, и с этим можно как-то справиться, объяснить, изменить отношения и так далее. Но разговоры ни к чему не приводят, и тогда начинается вторая стадия – защита. Жертва отчаянно пытается защищаться, но в то же время она начинает сомневаться в себе, терять уверенность и даже соглашаться с газлайтером. И третья стадия – депрессия. Жертва уже согласна со всем, что ей пытается внушить газлайтер, у нее нет собственных опор, она верит каждому слову газлайтера и делает все, чтобы заполучить его расположение, теряя при этом себя.
Всегда важно верить себе и доверять своим чувствам, если вам обидно, если с вами поступили несправедливо, это не с вами что-то не так. Не тушуйтесь перед агрессором. Будьте спокойны, уверенны и решительны. Поговорите с друзьями и близкими, заручитесь их поддержкой, если вас уверяют в том, что вы «странно» себя ведете, спросите у третьей стороны, так ли это. Не берите на себя вину за то, в чем вы не виноваты. Все это работает на первой стадии, но, если у вас уже депрессия, без помощи специалиста вам не обойтись.