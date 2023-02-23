Как понять, что вы точно понравились мужчине? Отвечают психологи

На первом свидании или в начале общения собеседник далеко не всегда может прямо сказать, понравились вы ему или нет. Но есть ещё и язык тела, благодаря которому симпатию и даже зарождающиеся чувства могут выдать мимика и жесты мужчины.
Чему стоит уделить внимание и как их расшифровать, рассказали психологи Валерий Гут, Наталья Манухина и Юлия Чуприкова.
Язык тела может многое сказать о человеке: 55% информации об истинном отношении собеседника сообщают его поза, жесты и мимика, а ещё 38% — тон голоса и скорость речи, на слова приходится только 7%, рассказал кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут.
Первое, что говорит о симпатии, — это улыбка. Человек выражает своё расположение к собеседнику тем, что искренне улыбается, расслаблен с ним и ненавязчиво прикасается. Психолог подчеркнул, что человек, который испытывает искреннее расположение, проявляет заботу. Также он может рассказать о своём тайном страхе, важном событии в жизни или планах на будущее — это сближает.
По мнению семейного консультанта, клинического психолога Натальи Манухиной, распознать симпатию, причём и романтическую, и дружескую, можно по нескольким признакам:
Для того чтобы узнать, нравитесь ли вы своему кавалеру, можно провести тест.
«Подойдите поближе, не нарушая личные границы, посмотрите прямо в глаза. Человек, искренне к вам расположенный, глаза не отведёт, не уйдёт, а будет тоже смотреть только на вас. Зрачки у него могут расшириться — так происходит, когда мы смотрим на то, что нам очень нравится», — рассказала психологический консультант, преподаватель по фейсфитнесу Юлия Чуприкова.
Если вы небезразличны, человек будет стараться быть как можно ближе к вам — максимум в метре, ему захочется прикасаться к вам. По мнению психолога, симпатию также могут выдать:
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