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19 часов назад

Семейный психолог назвала признаки скрытого абьюзера

Мослентаиещё 1

Как понять, что вы точно понравились мужчине? Отвечают психологи
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Признаки скрытого абьюзера назвала в интервью «Мосленте» семейный психолог, сваха Ольга Романив. Она уточнила, что такой человек наносит моральные травмы путем манипуляций, запугиваний. В результате женщина перестает чувствовать личные границы, ее самооценка падает, пропадает уважение к себе.

«Прежде всего, скрытый абьюзер — собственник и ревнивец. Он постоянно контролирует любой шаг своей избранницы, изолируя ее от общества. По его мнению, женщина всегда должна быть в идеальном состоянии и выполнять все его желания», — отметила специалист.

Романив добавила, что абьюзер будет винить всех вокруг, кроме себя — в дискомфорте чаще всего будет виновата именно женщина. При этом, продолжила психолог, такого мужчину очень легко обидеть.

Грубое поведение с животными и детьми также может выдать скрытого абьюзера. За невинные детские шалости ребенок может получить наказание от такого мужчины, даже физическое.

Важно, что по статистике около 70 процентов абьюзеров, которые бьют своего партнера, вероятно будут наносить физические насилие и свои детям, уточнила эксперт.

«Издевательство словами, жесткий патриархат, перемены настроения, угрозы физической расправы, наличие серьезных зависимостей и эгоцентризм также чаще всего присущи абьюзеру. Важно как можно скорее выявить подобное давление со стороны мужчины и постараться как можно скорее их прекратить», — подытожила Романив.

Ранее смысл психологического термина «петля абьюза» объяснил кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов.

Психология,Ольга Романив,Денис Долгов,
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