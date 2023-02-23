10 вещей в жизни, которые ни за что нельзя делать

Ответ на вопрос «Что такое хорошо?» у каждого разный. Зло куда более универсально в своих проявлениях.

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Собрали для вас список порочных практик, от которых, само собой, лучше держаться подальше.

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Оставлять комментарии в Сети

Публикации и комментарии незнакомых людей могут раздражать, возмущать, ранить, казаться крайне несправедливыми — это нормально. Можете при случае обсудить задевшую вас тему с реальными приятелями. Отвечать незнакомцам, ввязываться в споры, переходить на оскорбления и изливать душу в Сети не стоит: это ничего не изменит, только развлечет ваших оппонентов. В итоге подобная активность может сыграть против вас, например при устройстве на работу, либо ваш эмоциональный спор случайно увидят знакомые. Пишите в интернете только то, что могли бы без смущения сказать родителям, начальству и детям одновременно. А лучше не пишите совсем, это пустое.

Вмешиваться в чужие отношения

Люди, которые любят вмешиваться в чужие отношения, редко могут похвастаться своими. И даже если это не ваш случай, благие намерения и положительный опыт не повод «помогать» ультимативными советами подругам. У всех свои представления об идеале. Если вы все же решились взять штурвал чужой жизни в собственные руки, имейте в виду, «спасибо» вам никто не скажет. Не воруйте чужой опыт — ничего хорошего из этого не выйдет.

Пробовать запрещенные вещества

Давно не вызывает сомнений тот факт, что наркотики превращают здорового человека в безвольную тень былой личности. Тем не менее находятся те, кто готов рискнуть в поисках новых ощущений. Помните, что первый раз не только чреват зависимостью, но может оказаться и последним, ведь никаких гарантий безопасности просто нет.

Работать на нелюбимой работе

У большинства людей работа занимает значительную часть жизни, поэтому она должна хотя бы минимально нравиться. Даже в безвыходной, казалось бы, ситуации не стоит отчаиваться. Согласитесь, даже между работой оператора колл-центра и продавца в магазине существует большая разница и обе вакансии доступны без опыта и образования. Если вы до сих пор на ненавистной работе, берите судьбу в свои руки!

Рисковать всем

В любой сфере — от отношений до инвестиций — избегайте лишних рисков. Порой может казаться, что вы в шаге от большой удачи и крупного выигрыша, но воображаемый успех опьянять не должен, когда велик риск остаться ни с чем. Эйфория пройдет, а последствия необдуманных решений могут испортить всю жизнь.

Сплетничать

Есть множество более привлекательных способов развлечься, чем пересказ чужих секретов. Помните, что, обсуждая людей за их спиной, в уязвимое положение вы ставите в первую очередь себя. Слухи имеют свойство обрастать выдумками — получается как в игре «испорченный телефон» — в конце концов вам припишут то, чего вы не говорили. И репутация сплетницы — меньшее, что вам грозит. К тому же не стоит забывать: тот, кто охотно слушает чужие секреты, ваши тоже перескажет с удовольствием.

Получать образование без цели

Учиться никогда не поздно. Здорово, когда вы знаете, для чего получаете образование. В противном случае оно превращается в видимость полезной занятости. Ведь можно ничего не делать, у вас уважительная причина. А когда учеба закончится — начать новую. Не теряйте время зря, получайте те знания, которые рассчитываете применить.

Игнорировать свои желания

Бывает сложно отделить объективно существующие обязанности от ответственности, которую вы взваливаете на себя сами. Если вашей жизнью управляют внешние факторы — кажется, вы потеряли себя. Кто вы, чего хотите и что для этого можете сделать сегодня — вопросы, которые помогут настроить внутренний компас.

Посещать сомнительные встречи

Безобидные встречи, клуб по интересам или путевка в секту? В век интернета найти информацию об организаторе мероприятия до его посещения несложно. Если у вас появились сомнения в благонадежности места, куда вы собираетесь пойти, откажитесь от приглашения. Особенно если замечали за собой склонность к наивности и внушаемости. Разного рода секты могут приглашать людей на вечер с фуршетом. Кого-то ждет лишь недоумение, а кто-то попадет под влияние новых «друзей» уже после знакомства.

Лгать близким