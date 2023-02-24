Психолог: как провести короткие выходные с пользой для здоровья

Медицинский психолог Любовь Крушинских в беседе с RT дала несколько советов, которые помогут хорошо отдохнуть в праздничные выходные и восстановить здоровье.

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Во-первых, специалист рекомендует выспаться. Особенно тем, кто мало отдыхал в последние дни или недели. При этом важно не злоупотреблять постельным режимом: спать лучше немного больше обычного, в идеале - с приоткрытым окном.

Во-вторых, важно проводить время на свежем воздухе, считает Любовь Крушинских.

- Такая активность способствует насыщению организма кислородом, выводу токсинов, снижению уровня стресса.

Все это позволит почувствовать себя лучше. После активного времяпрепровождения эксперт рекомендует сходить в баню, заварить травяной чай.

- Позвольте себе быть расслабленным, никуда не спешить и наслаждаться тем, что у вас сейчас есть. Удивляйтесь, любуйтесь, делитесь приятными впечатлениями, - добавляет психолог.

Крушинских привела в пример простую расслабляющую практику: нужно отложить все дела, избавиться от назойливых мыслей и просто созерцать. Так, можно смотреть в окно на падающий снег, на пламя в камине или тлеющие угли.

Семейным людям эксперт советует выделить время на детей, активно включаясь в их игры. Короткие выходные также могут стать хорошим поводом для встреч с родными и друзьями.