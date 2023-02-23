7 способов завести разговор с кем-угодно

Знакомо ли вам чувство, когда хочется первым вступить в разговор или начать диалог с незнакомым человеком, но что-то мешает это сделать? Если вы были в подобной ситуации и не хотите, чтобы страх начать общение вновь вам помешал — эта статья для вас.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Эксперт по публичной речи и ораторскому мастерству Лидия Спевак поделилась способами, которые помогут завести разговор даже самому нерешительному человеку.

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О важности живого общения

В современном мире не хватает живого человеческого общения, обмена опытом и знаниями. Да, проводится много онлайн-мероприятий, но наряду с ними существует большое количество офлайн-событий. При желании сейчас можно найти офлайн-мероприятие практически на любую интересующую вас тему.

Однако чтобы извлечь максимальную пользу из посещаемых ивентов, нельзя прийти и постоять тихонько в сторонке с надеждой, что вас заметят, подойдут и заведут разговор, в котором вы продемонстрируете свой профессионализм и глубокий внутренний мир. Нужно самим проявлять активность, знакомиться и общаться!

Как начать разговор с незнакомым человеком

Существует множество способов, которые помогут с легкостью вступить в беседу и уже с первых фраз показать свой навык межличностной коммуникации.

1. Напор

Это вариант для смелых и решительных. Здесь вы просто подходите к человеку и предлагаете познакомиться:

«Здравствуйте! Давайте знакомиться! Меня зовут…».

Поверьте, сложно отвернуться от человека, который подходит с искренней улыбкой и говорит:

«Я такой-то, приятно познакомиться».

2. Подслушанный разговор

Вы можете присоединиться к группе уже говорящих людей. Подойдите и послушайте, о чем те разговаривают, поймайте паузу и подключитесь к беседе. Поздоровайтесь, представьтесь и покажите свою заинтересованность в теме разговора. К примеру:

«Здравствуйте! Меня зовут Лидия. Я слышала, вы говорили о первом спикере. Я пропустила его выступление. Можно и мне послушать?»

«Добрый день! Я Сергей. Услышал, что вы обсуждаете новый продукт компании. С вашего позволения, хотел бы тоже послушать о нем».

3. Вещь

Найдите что-то яркое и необычное в образе человека, с которым хотите познакомиться. Сделайте комплимент детали, которая особенно выделяется:

«Какой великолепный цвет у вашего платья!»

«У вас очень оригинальный кейс!»

Чтобы увеличить вероятность начала разговора, задайте вопрос после комплимента. Например, так:

«Ваша брошь меня покорила! Очень необычно! Это ручная работа?»

«Какая у вас интересная книга в руках. О чем она?»

4. Вопрос или просьба о помощи

Люди любят помогать. Это придает им ощущение своей значимости. Они чувствуют, что сделали что-то нужное, полезное. Поэтому в начале диалога позвольте будущему собеседнику оказать вам помощь.

Исходя из ситуации, можете воспользоваться следующими фразами:

«Вы не знаете, в каком зале будет проходить следующий семинар?»

«Можно мне воспользоваться вашей программой форума? Я свою потеряла».

5. Представление другим

Если вы не очень решительны — это прекрасный способ начала разговора именно для вас. Найдите общего знакомого с тем человеком, с которым хотите познакомиться, и попросите его представить вас. Также можно попросить организатора мероприятия познакомить вас с кем-то.

Здесь самое важное — обсудить с презентатором, как он будет вас представлять и что именно скажет о вас.

6. «Я вас знаю»

Если вам известно имя человека, вы можете найти его страницу в социальной сети или прочитать о нем в новостях. С помощью интернета вам наверняка удастся выяснить, чем человек занимается, какие недавние события он пережил.

Используйте эту информацию, чтобы начать беседу.

«Слышал, что вы создатель первой онлайн-школы в России»

«Знаю, что вы недавно переехали в столицу. Как вам Москва?»

7. Small talk или «разговор ни о чем»

Small talk — это легкая непринужденная светская беседа на отвлеченные темы, дарящая исключительно позитивные эмоции и не предполагающая никаких особых договоренностей и обязательств.

Этот жанр речи помогает не только завязать контакт с нужными людьми, но и сонастроиться при встрече с уже знакомыми или избежать неловких пауз в разговоре.

5 правил удачного small talk

Внимательно выбирайте тему беседы. Первую тему, как правило, придумываем мы сами. Затем важно искать темы-якоря в словах собеседника. Можно обсуждать погоду, искусство, хорошие новости, но не стоит говорить о политике, религии, доходах, семье и плохих известиях.

Small talk — это не монолог. Не говорите слишком много. Сказали пару фраз и сразу же дайте собеседнику возможность высказаться.

Не сплетничайте и не говорите плохо об отсутствующих. Как отмечал польский афорист Лешек Кумор, «из сплетен можно много узнать о сплетничающих», но никак о других людях. Будьте осторожны при передаче непроверенной информации!

Не затевайте продолжительного разговора, если видите, что ваш собеседник спешит или занят чем-то другим.

Ни в чем не убеждайте. Будьте осторожны с категоричными выражениями. Цель small talk — создать исключительно положительные эмоции для себя и собеседника. Поэтому ни к чему не принуждайте и ни на чем не настаивайте! Исключите фразы типа «вам надо обязательно…», «вы должны…» и т.д.

А вот следующие предложения можете смело использовать в small talk:

Отличный день, не так ли? Давно не было настолько солнечно.

Я не думал, что сегодня будет так много людей.

Как вам форум? Второй спикер поразил своим выступлением!

Видел, вы приехали на самокате. Не подскажете, какой самый безопасный маршрут до центра города?

Потренируйте в ближайшее время разные способы начала беседы с незнакомыми людьми: в очереди, в общественном транспорте или на остановке. Помните, даже если что-то пойдет не так, об этом будете знать только вы и случайный незнакомец.

Да, общение с новыми людьми может быть волнительным и не всегда комфортным. Но старайтесь соблюдать спокойствие и уверенность, чтобы получить позитивные эмоции от разговора и развивать новые дружеские, деловые, партнерские и другие отношения.